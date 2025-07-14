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Головна Технології Чому більшість стаціонарних телефонів мають спіральний дріт

Чому більшість стаціонарних телефонів мають спіральний дріт

Ua ru
Дата публікації: 14 липня 2025 16:12
Навіщо стаціонарним телефонам спіральний дріт — про це знають не всі
Слухавка старого телефону зі спіральним дротом. Фото: Unsplash

Спіральний дріт, що з'єднує слухавку зі стаціонарним телефоном, виник не заради стилю. Пружна форма давала свободу рухів і водночас оберігала кабель від пошкоджень, тому стала символом "провідної" епохи зв'язку.

Про це пише SlashGear.

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Сьогодні, коли перше, що спадає на думку при слові "телефон", — це смартфон, дротові апарати із закрученим проводом здаються пережитком минулого. Втім, вони довго були головним способом залишатися на зв'язку, а спіральний кабель — не просто дизайнерською забаганкою. Його пружинистість дозволяла слухавці тягнутися на значну відстань і одразу ж "поверталася" у вихідний стан, не заплутуючись і не займаючи зайвого місця. Так користувач міг вільно обернутися на стільці чи дотягнутися до нотатника, не клацаючи важелем відбою.

Крім зручності, "спіраль" розв'язувала проблему хаосу: довгий прямий кабель швидко заплутався б у вузли, тоді як звивистий автоматично стискався, зберігаючи робоче місце охайним. Саме тому такі дроти й досі можна побачити у кол-центрах або на стійках адміністраторів, де телефон підіймають десятки разів на день.

Пружна конструкція також захищала внутрішню проводку. Коли слухавку знімали чи клали, натяг рівномірно розподілявся по всій довжині шнура, зменшуючи ризик розривів та перегинів. Кабель не волочився по підлозі й рідше зачіпався за предмети, тому служив довше, а якість з'єднання залишалася стабільною. Саме проста фізика, а не ностальгія, зробила закручений дріт незамінним атрибутом класичних стаціонарних телефонів.

Нагадаємо, під час грози користуватися дротовим телефоном у приміщенні небезпечно — блискавка може вразити телефонну лінію і передати струм до пристрою. Мобільні телефони в такій ситуації безпечніші, але на вулиці краще утриматися від розмов.

Також ми писали, що навіть звичайні звички поводження зі смартфоном можуть мати небажані наслідки. Якщо залишати пристрій у невдалих місцях, це шкодить не лише самій техніці, а іноді й здоров'ю користувача.

телефони гаджети зв'язок технології кнопкові телефони спілкування
Володимир Мололкін - редактор
Автор:
Володимир Мололкін
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