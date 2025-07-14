Зачем стационарным телефонам спиральный провод — об этом знают не все

Трубка старого телефона со спиральным проводом. Фото: Unsplash

Спиральный провод, соединяющий трубку со стационарным телефоном, возник не ради стиля. Упругая форма давала свободу движений и одновременно оберегала кабель от повреждений, поэтому стала символом "проводной" эпохи связи.

Об этом пишет SlashGear.

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Сегодня, когда первое, что приходит на ум при слове "телефон", — это смартфон, проводные аппараты с закрученным проводом кажутся пережитком прошлого. Впрочем, они долго были главным способом оставаться на связи, а спиральный кабель — не просто дизайнерской прихотью. Его пружинистость позволяла трубке тянуться на значительное расстояние и тут же "возвращалась" в исходное состояние, не запутываясь и не занимая лишнего места. Так пользователь мог свободно повернуться на стуле или дотянуться до записной книжки, не щелкая рычагом отбоя.

Кроме удобства, "спираль" решала проблему хаоса: длинный прямой кабель быстро запутался бы в узлы, тогда как извилистый автоматически сжимался, сохраняя рабочее место опрятным. Именно поэтому такие провода до сих пор можно увидеть в колл-центрах или на стойках администраторов, где телефон поднимают десятки раз в день.

Упругая конструкция также защищала внутреннюю проводку. Когда трубку снимали или клали, натяжение равномерно распределялось по всей длине шнура, уменьшая риск разрывов и перегибов. Кабель не волочился по полу и реже задевался за предметы, поэтому служил дольше, а качество соединения оставалось стабильным. Именно простая физика, а не ностальгия, сделала закрученный провод незаменимым атрибутом классических стационарных телефонов.

Напомним, во время грозы пользоваться проводным телефоном в помещении опасно — молния может поразить телефонную линию и передать ток к устройству. Мобильные телефоны в такой ситуации безопаснее, но на улице лучше воздержаться от разговоров.

Также мы писали, что даже обычные привычки обращения со смартфоном могут иметь нежелательные последствия. Если оставлять устройство в неудачных местах, это вредит не только самой технике, а иногда и здоровью пользователя.