Зачем стационарным телефонам спиральный провод — об этом знают не все

Почему большинство стационарных телефонов имеют спиральный провод
Спиральный провод, соединяющий трубку со стационарным телефоном, возник не ради стиля. Упругая форма давала свободу движений и одновременно оберегала кабель от повреждений, поэтому стала символом "проводной" эпохи связи.
Об этом пишет SlashGear.
Почему стационарные телефоны получили "упругий" шнур
Сегодня, когда первое, что приходит на ум при слове "телефон", — это смартфон, проводные аппараты с закрученным проводом кажутся пережитком прошлого. Впрочем, они долго были главным способом оставаться на связи, а спиральный кабель — не просто дизайнерской прихотью. Его пружинистость позволяла трубке тянуться на значительное расстояние и тут же "возвращалась" в исходное состояние, не запутываясь и не занимая лишнего места. Так пользователь мог свободно повернуться на стуле или дотянуться до записной книжки, не щелкая рычагом отбоя.
Кроме удобства, "спираль" решала проблему хаоса: длинный прямой кабель быстро запутался бы в узлы, тогда как извилистый автоматически сжимался, сохраняя рабочее место опрятным. Именно поэтому такие провода до сих пор можно увидеть в колл-центрах или на стойках администраторов, где телефон поднимают десятки раз в день.
Упругая конструкция также защищала внутреннюю проводку. Когда трубку снимали или клали, натяжение равномерно распределялось по всей длине шнура, уменьшая риск разрывов и перегибов. Кабель не волочился по полу и реже задевался за предметы, поэтому служил дольше, а качество соединения оставалось стабильным. Именно простая физика, а не ностальгия, сделала закрученный провод незаменимым атрибутом классических стационарных телефонов.
Напомним, во время грозы пользоваться проводным телефоном в помещении опасно — молния может поразить телефонную линию и передать ток к устройству. Мобильные телефоны в такой ситуации безопаснее, но на улице лучше воздержаться от разговоров.
Также мы писали, что даже обычные привычки обращения со смартфоном могут иметь нежелательные последствия. Если оставлять устройство в неудачных местах, это вредит не только самой технике, а иногда и здоровью пользователя.
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