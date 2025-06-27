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Головна Технології 5 шкідливих місць для смартфона, які всі вважають безпечними

5 шкідливих місць для смартфона, які всі вважають безпечними

Ua ru
Дата публікації: 27 червня 2025 16:12
П'ять місць, де ніколи не можна тримати телефон — чому це небезпечно
Смартфон у ліжку. Фото: Unsplash
Ключові моменти Що не так із "зручними" місцями для смартфона

Навіть найрозумніший телефон може стати джерелом проблем, якщо залишати його у невдалих локаціях. Звички, які здаються безпечними, насправді шкодять і здоров'ю, і самому гаджету.

Про це пише ТСН.

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Що не так із "зручними" місцями для смартфона

Під подушкою або просто у ліжку багато хто тримає телефон до останньої секунди перед сном, а дехто взагалі засинає з ним. Світіння екрана навіть у режимі очікування знижує природний рівень мелатоніну, порушуючи цикл сну, а постійне електромагнітне поле може спричинити головний біль. Додайте до цього ризик перегріву й випадки займання пристроїв — і подушка вже точно не здається безпечним місцем.

У кишені смартфон здається найбільш доступним, проте саме там він постійно контактує з тілом і випромінює електромагнітні хвилі. Дослідження пов'язують таке сусідство з погіршенням репродуктивної функції та потенційними змінами на рівні ДНК.

У ванній кімнаті чи туалеті телефон часто стає "супутником" короткої перерви, та вологе середовище й мікроскопічні краплі, що містять бактерії, осідають на корпусі. Згодом ці мікроорганізми з рук потрапляють на шкіру й у рот, а в громадських туалетах ризик суттєво зростає.

На морозі або під прямим сонцем різкі коливання температури шкодять акумулятору та електроніці: батарея втрачає місткість, система гальмує, а конденсат може викликати коротке замикання. Щоб уникнути цього, варто тримати пристрій у сумці чи внутрішній кишені, де температура стабільніша.

Під час нічної зарядки телефон проводить на кабелі по шість-вісім годин поспіль, а батарея щоразу доходить до 100%. Регулярний "повний цикл" пришвидшує зношення акумулятора, а перегрів під час тривалого підживлення здатен спричинити поламку або навіть займання. Кращий варіант — зарядити смартфон удень і зняти з кабелю, щойно рівень заряду наблизиться до 80-90%.

Нагадаємо, якщо екран смартфона постійно вкривається жирними слідами, винним може бути зношене олеофобне покриття. Це майже непомітне покриття захищає дисплей від відбитків пальців і забезпечує плавне ковзання, але з часом стирається.

Також ми писали, що звичка класти телефон екраном донизу не лише сприяє глибшій взаємодії з людьми поруч, а й допомагає зекономити заряд. Водночас це зменшує кількість візуальних відволікань і сприяє цифровому балансу.

телефони звички технології смартфон корисні поради користувачі
Володимир Мололкін - редактор
Автор:
Володимир Мололкін
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