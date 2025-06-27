Пять мест, где никогда нельзя держать телефон — почему это опасно

Смартфон в постели. Фото: Unsplash

Даже самый умный телефон может стать источником проблем, если оставлять его в неудачных локациях. Привычки, которые кажутся безопасными, на самом деле вредят и здоровью, и самому гаджету.

Об этом пишет ТСН.

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Под подушкой или просто в постели многие держат телефон до последней секунды перед сном, а некоторые вообще засыпают с ним. Свечение экрана даже в режиме ожидания снижает естественный уровень мелатонина, нарушая цикл сна, а постоянное электромагнитное поле может вызвать головную боль. Добавьте к этому риск перегрева и случаи воспламенения устройств — и подушка уже точно не кажется безопасным местом.

В кармане смартфон кажется наиболее доступным, однако именно там он постоянно контактирует с телом и излучает электромагнитные волны. Исследования связывают такое соседство с ухудшением репродуктивной функции и потенциальными изменениями на уровне ДНК.

В ванной комнате или туалете телефон часто становится "спутником" короткого перерыва, и влажная среда и микроскопические капли, содержащие бактерии, оседают на корпусе. Впоследствии эти микроорганизмы с рук попадают на кожу и в рот, а в общественных туалетах риск существенно возрастает.

На морозе или под прямым солнцем резкие колебания температуры вредят аккумулятору и электронике: батарея теряет емкость, система тормозит, а конденсат может вызвать короткое замыкание. Чтобы избежать этого, стоит держать устройство в сумке или внутреннем кармане, где температура более стабильна.

Во время ночной зарядки телефон проводит на кабеле по шесть-восемь часов подряд, а батарея каждый раз доходит до 100%. Регулярный "полный цикл" ускоряет износ аккумулятора, а перегрев при длительной подпитке способен привести к поломке или даже возгоранию. Лучший вариант — зарядить смартфон днем и снять с кабеля, как только уровень заряда приблизится к 80-90%.

Напомним, если экран смартфона постоянно покрывается жирными следами, виноватым может быть изношенное олеофобное покрытие. Это почти незаметное покрытие защищает дисплей от отпечатков пальцев и обеспечивает плавное скольжение, но со временем стирается.

Также мы писали, что привычка класть телефон экраном вниз не только способствует более глубокому взаимодействию с людьми рядом, но и помогает сэкономить заряд. В то же время это уменьшает количество визуальных отвлечений и способствует цифровому балансу.