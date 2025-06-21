Як часто потрібно перезавантажувати смартфон і для чого — про це знають не всі

Смартфон в руках. Фото: Unsplash

Перезавантажувати свій телефон раз на тиждень — корисна порада, проте суворим правилом вона не є. Частота перезапусків залежить від інтенсивності використання, кількості встановлених застосунків і наявності помітних збоїв у роботі девайса.

Про це пише OBOZ.ua.

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Чому перезавантаження покращує роботу смартфона

Під час перезапуску повністю скидається вміст оперативної пам'яті: навіть закриті програми нерідко залишають фонові процеси, що навантажують ОЗП. Очищення пам'яті миттєво підвищує швидкодію, особливо якщо пристрій працює без перерв уже кілька днів. Разом із тим зникають дрібні програмні помилки: застосунки, що зависали чи не відкривалися, після перезавантаження знову стартують коректно.

Окремі оновлення системи або вбудованих сервісів також активуються лише після перезапуску, а зменшення кількості фонових задач допомагає знизити нагрів і споживання енергії.

Коли необхідне перезавантаження смартфона

Телефон варто обов'язково перезапустити після встановлення оновлень операційної системи чи системних застосунків, якщо апарат почав відчутно гальмувати або раптово з'явилися помилки. Також перезапуск допоможе, коли перестає працювати мобільний інтернет, Wi-Fi, Bluetooth чи GPS.

Якщо часу обмаль, спробуйте вручну очистити кеш окремих програм, зупинити зайві фонові процеси й оновити прошивку — це частково відтворює ефект перезавантаження, хоча й потребує більше кроків. У багатьох сучасних моделях доступна функція автоматичного перезапуску за розкладом: достатньо задати нічний час раз на тиждень або два, і смартфон перезавантажиться непомітно для власника.

Нагадаємо, захисні плівки й скло довго були обов'язковим аксесуаром для кожного смартфона. Та з розвитком матеріалів дисплеї нових моделей стали значно стійкішими, і багато користувачів відмовляються від додаткового захисту.

Також ми писали, що зарядний порт є однією з найвразливіших частин смартфона. Навіть незначне забруднення може вплинути на його роботу, тому важливо знати, як правильно очищати цей елемент, не пошкодивши гаджет.