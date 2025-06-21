Как часто нужно перезагружать смартфон и для чего — об этом знают не все

Смартфон в руках. Фото: Unsplash

Перезагружать свой телефон раз в неделю — полезный совет, однако строгим правилом он не является. Частота перезапусков зависит от интенсивности использования, количества установленных приложений и наличия заметных сбоев в работе девайса.

Об этом пишет OBOZ.ua.

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Почему перезагрузка улучшает работу смартфона

При перезапуске полностью сбрасывается содержимое оперативной памяти: даже закрытые приложения нередко оставляют фоновые процессы, нагружающие ОЗУ. Очистка памяти мгновенно повышает быстродействие, особенно если устройство работает без перерывов уже несколько дней. Вместе с тем исчезают мелкие программные ошибки: приложения, которые зависали или не открывались, после перезагрузки снова стартуют корректно.

Отдельные обновления системы или встроенных сервисов также активируются только после перезапуска, а уменьшение количества фоновых задач помогает снизить нагрев и потребление энергии.

Когда необходима перезагрузка смартфона

Телефон стоит обязательно перезапустить после установки обновлений операционной системы или системных приложений, если аппарат начал ощутимо тормозить или внезапно появились ошибки. Также перезапуск поможет, когда перестает работать мобильный интернет, Wi-Fi, Bluetooth или GPS.

Если времени мало, попробуйте вручную очистить кэш отдельных программ, остановить лишние фоновые процессы и обновить прошивку — это частично воспроизводит эффект перезагрузки, хотя и требует больше шагов. Во многих современных моделях доступна функция автоматического перезапуска по расписанию: достаточно задать ночное время раз в неделю или две, и смартфон перезагрузится незаметно для владельца.

Напомним, защитные пленки и стекла долго были обязательным аксессуаром для каждого смартфона. Но с развитием материалов дисплеи новых моделей стали значительно устойчивее, и многие пользователи отказываются от дополнительной защиты.

Также мы писали, что зарядный порт является одной из самых уязвимых частей смартфона. Даже незначительное загрязнение может повлиять на его работу, поэтому важно знать, как правильно очищать этот элемент, не повредив гаджет.