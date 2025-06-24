Чому варто класти телефон екраном донизу — 3 основні причини

Смартфон Apple iPhone лежить на столі екраном донизу. Фото: Unsplash

Щойно ви кладете телефон екраном донизу, розмова з людиною навпроти стає живішою, а батарея витрачається повільніше. Такий, начебто, дрібний жест допомагає приборкати постійну спокусу заглянути в повідомлення.

Про це пише CNET.

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Майже кожному знайома ситуація, коли співрозмовник, сидячи навпроти, занурюється у стрічку й "зникає" з розмови. Немає нічого поганого в терміновій відповіді у месенджері чи показі кумедного TikTok-відео, але бездумний "думскролінг" забирає забагато часу. Тому тепер, коли телефон усе ж на столі, варто класти його екраном донизу.

Екран не спалахує від повідомлень, економлячи батарею

Головний практичний аргумент — батарея. Коли дисплей не спалахує щоразу через нове сповіщення, витрати енергії зменшуються. Один пропущений pop-up не врятує телефон від розрядки, але десятки чи сотні включень протягом дня цілком здатні.

Екран смартфона не відвертає увагу від розмови

Є й соціальний аспект. Прихований екран сигналізує співрозмовнику: "Твоя увага важливіша за повідомлення". Особливо в барі чи іншому місці зі слабким освітленням, де миготіння екрана відвертає увагу найбільше.

"Зоровий контакт — надзвичайно потужна форма людського зв'язку. Дослідження нейронауки доводять, що при прямому погляді мозкова активність двох людей синхронізується, що посилює емпатію. Телефон миттєво руйнує цю синхронію", — пояснює клінічна психологиня Headspace Мішель Девіс.

Екран смартфона постійно відвертає увагу

Нарешті, особистий мотив: смартфон фізично й психологічно займає забагато простору. Великі екрани телефонів атакують користувача великими заголовками та відео у TikTok чи Reels. Компактні телефони могли частково розв'язати цю проблему, проте їх зараз майже не залишилося, тому варто хоча б іноді повернути дисплей униз, щоб мінімізувати його вплив.

Повністю позбутися смартфона навряд чи вдасться, та й не потрібно. Але тримати екран у позиції "вниз", коли він не потрібен, — це простий спосіб залишити гаджет на другому плані й повернути собі спокій та увагу до реальних людей поруч.

Нагадаємо, порада перезавантажувати смартфон раз на тиждень справді може допомогти усунути незначні збої та очистити оперативну пам'ять. Водночас це не обов'язкова вимога — усе залежить від того, наскільки інтенсивно ви користуєтеся пристроєм і чи виникають проблеми в роботі.

Також ми писали, що новітні процесори Snapdragon 8 Elite 2 та Dimensity 9500 подвоюють продуктивність ШІ в порівнянні з попередніми поколіннями. У відповідь виробники вже тестують смартфони з 24 ГБ ОЗП і терабайтом пам'яті, що може підвищити вартість майбутніх флагманів.