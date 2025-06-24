Почему стоит класть телефон экраном вниз — 3 основные причины

Смартфон Apple iPhone лежит на столе экраном вниз. Фото: Unsplash

Как только вы кладете телефон экраном вниз, разговор с человеком напротив становится живее, а батарея расходуется медленнее. Такой, вроде бы, мелкий жест помогает обуздать постоянный соблазн заглянуть в сообщения.

Об этом пишет CNET.

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Почти каждому знакома ситуация, когда собеседник, сидя напротив, погружается в ленту и "исчезает" из разговора. Нет ничего плохого в срочном ответе в мессенджере или показе забавного TikTok-видео, но бездумный "думскроллинг" отнимает слишком много времени. Поэтому теперь, когда телефон все же на столе, стоит класть его экраном вниз.

Экран не вспыхивает от уведомлений, экономя батарею

Главный практический аргумент — батарея. Когда дисплей не вспыхивает каждый раз из-за нового уведомления, расход энергии уменьшается. Один пропущенный pop-up не спасет телефон от разрядки, но десятки или сотни включений в течение дня вполне способны.

Экран смартфона не отвлекает от разговора

Есть и социальный аспект. Скрытый экран сигнализирует собеседнику: "Твое внимание важнее сообщения". Особенно в баре или другом месте со слабым освещением, где мигание экрана отвлекает больше всего.

"Зрительный контакт — чрезвычайно мощная форма человеческой связи. Исследования нейронауки доказывают, что при прямом взгляде мозговая активность двух людей синхронизируется, что усиливает эмпатию. Телефон мгновенно разрушает эту синхронию", — объясняет клинический психолог Headspace Мишель Дэвис.

Экран смартфона постоянно отвлекает

Наконец, личный мотив: смартфон физически и психологически занимает слишком много пространства. Большие экраны телефонов атакуют пользователя большими заголовками и видео в TikTok или Reels. Компактные телефоны могли частично решить эту проблему, однако их сейчас почти не осталось, поэтому стоит хотя бы иногда повернуть дисплей вниз, чтобы минимизировать его влияние.

Полностью избавиться от смартфона вряд ли удастся, да и не нужно. Но держать экран в позиции "вниз", когда он не нужен, — это простой способ оставить гаджет на втором плане и вернуть себе спокойствие и внимание к реальным людям рядом.

Напомним, совет перезагружать смартфон раз в неделю действительно может помочь устранить незначительные сбои и очистить оперативную память. В то же время это не обязательное требование — все зависит от того, насколько интенсивно вы пользуетесь устройством и возникают ли проблемы в работе.

Также мы писали, что новейшие процессоры Snapdragon 8 Elite 2 и Dimensity 9500 удваивают производительность ИИ по сравнению с предыдущими поколениями. В ответ производители уже тестируют смартфоны с 24 ГБ ОЗУ и терабайтом памяти, что может повысить стоимость будущих флагманов.