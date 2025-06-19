Популярні смартфони значно здорожчають — яка ключова причина

Смартфони на столі. Фото: Unsplash

Нові топові чипи Snapdragon 8 Elite 2 та Dimensity 9500 обіцяють удвічі більшу продуктивність ШІ порівняно з попередниками. Через це виробники вже обговорюють повернення конфігурацій на 24 ГБ ОЗП і 1 ТБ сховища, що може підняти підсумкові ціни смартфонів.

Про це пише Gizmochina.

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За зливом інсайдера Digital Chat Station, Qualcomm готує чип із піковою продуктивністю до 100 трлн операцій за секунду. Потенційно це змінює підхід до пам'яті: щоб уникнути "вузького горла", бренди планують повернутися до 24 ГБ ОЗП, від яких відмовилися торік через високу собівартість.

Очікується, що Dimensity 9500 покаже аналогічні можливості ШІ. Попередні тести Geekbench 6 приписують йому понад 3900 балів у "синглі" та понад 11 000 балів у багатоядерному режимі. Для порівняння, Snapdragon 8 Elite 2 нібито перетинає межу 4000 і 11 000 відповідно.

Такі результати підтверджують, що наступні Android-флагмани зосередяться не лише на швидкості процесора, а й на локальних обчисленнях ШІ, для яких знадобиться об'ємна оперативна пам'ять.

Минулого року масовий попит зупинився на 12-16 ГБ ОЗП, але перегони ШІ підвищують планку. П'ятірка найбільших виробників уже готує преміальні моделі з комплектом 24 ГБ + 1 ТБ. Хоча витік не називає конкретних сум, збільшення обсягів пам'яті майже напевно відобразиться на ціні кінцевих пристроїв.

Нагадаємо, тротлінг — це вбудований захист смартфона, який автоматично знижує продуктивність процесора, коли той перегрівається. Такий механізм дозволяє уникнути перегріву й потенційної шкоди для пристрою.

Також ми писали, що раніше слот для microSD вважався обов'язковим навіть у флагманських смартфонах, але зараз його дедалі частіше прибирають. Виробники пояснюють це прагненням до мінімалізму, вищою швидкістю вбудованої пам'яті та хмарними сервісами.