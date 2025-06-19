Популярні смартфони значно здорожчають — яка ключова причина

Ціни на смартфони незабаром значно зростуть — у чому причина
Нові топові чипи Snapdragon 8 Elite 2 та Dimensity 9500 обіцяють удвічі більшу продуктивність ШІ порівняно з попередниками. Через це виробники вже обговорюють повернення конфігурацій на 24 ГБ ОЗП і 1 ТБ сховища, що може підняти підсумкові ціни смартфонів.
Про це пише Gizmochina.
Як зміняться ціни на флагманські смартфони
За зливом інсайдера Digital Chat Station, Qualcomm готує чип із піковою продуктивністю до 100 трлн операцій за секунду. Потенційно це змінює підхід до пам'яті: щоб уникнути "вузького горла", бренди планують повернутися до 24 ГБ ОЗП, від яких відмовилися торік через високу собівартість.
Очікується, що Dimensity 9500 покаже аналогічні можливості ШІ. Попередні тести Geekbench 6 приписують йому понад 3900 балів у "синглі" та понад 11 000 балів у багатоядерному режимі. Для порівняння, Snapdragon 8 Elite 2 нібито перетинає межу 4000 і 11 000 відповідно.
Такі результати підтверджують, що наступні Android-флагмани зосередяться не лише на швидкості процесора, а й на локальних обчисленнях ШІ, для яких знадобиться об'ємна оперативна пам'ять.
Минулого року масовий попит зупинився на 12-16 ГБ ОЗП, але перегони ШІ підвищують планку. П'ятірка найбільших виробників уже готує преміальні моделі з комплектом 24 ГБ + 1 ТБ. Хоча витік не називає конкретних сум, збільшення обсягів пам'яті майже напевно відобразиться на ціні кінцевих пристроїв.
Нагадаємо, тротлінг — це вбудований захист смартфона, який автоматично знижує продуктивність процесора, коли той перегрівається. Такий механізм дозволяє уникнути перегріву й потенційної шкоди для пристрою.
Також ми писали, що раніше слот для microSD вважався обов'язковим навіть у флагманських смартфонах, але зараз його дедалі частіше прибирають. Виробники пояснюють це прагненням до мінімалізму, вищою швидкістю вбудованої пам'яті та хмарними сервісами.
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