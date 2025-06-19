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Цены на смартфоны вскоре значительно вырастут — в чем причина

19 июня 2025 10:02
Владимир Мололкин - редактор
Популярные смартфоны значительно подорожают — какая ключевая причина
Смартфоны на столе. Фото: Unsplash
Владимир Мололкин - редактор

Новые топовые чипы Snapdragon 8 Elite 2 и Dimensity 9500 обещают вдвое большую производительность ИИ по сравнению с предшественниками. Из-за этого производители уже обсуждают возвращение конфигураций на 24 ГБ ОЗУ и 1 ТБ хранилища, что может поднять итоговые цены смартфонов.

Об этом пишет Gizmochina.

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По сливу инсайдера Digital Chat Station, Qualcomm готовит чип с пиковой производительностью до 100 трлн операций в секунду. Потенциально это меняет подход к памяти: чтобы избежать "узкого горла", бренды планируют вернуться к 24 ГБ ОЗУ, от которых отказались в прошлом году из-за высокой себестоимости.

Ожидается, что Dimensity 9500 покажет аналогичные возможности ИИ. Предварительные тесты Geekbench 6 приписывают ему более 3900 баллов в "сингле" и более 11 000 баллов в многоядерном режиме. Для сравнения, Snapdragon 8 Elite 2 якобы пересекает границу 4000 и 11 000 соответственно.

Такие результаты подтверждают, что следующие Android-флагманы сосредоточатся не только на скорости процессора, но и на локальных вычислениях ИИ, для которых понадобится объемная оперативная память.

В прошлом году массовый спрос остановился на 12-16 ГБ ОЗУ, но гонка ИИ повышает планку. Пятерка крупнейших производителей уже готовит премиальные модели с комплектом 24 ГБ + 1 ТБ. Хотя утечка не называет конкретных сумм, увеличение объемов памяти почти наверняка отразится на цене конечных устройств.

Напомним, тротлинг — это встроенная защита смартфона, которая автоматически снижает производительность процессора, когда тот перегревается. Такой механизм позволяет избежать перегрева и потенциального вреда для устройства.

Также мы писали, что раньше слот для microSD считался обязательным даже во флагманских смартфонах, но сейчас его все чаще убирают. Производители объясняют это стремлением к минимализму, более высокой скоростью встроенной памяти и облачными сервисами.

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