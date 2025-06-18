Тротлінг у смартфоні — що це таке та навіщо потрібно

Тест на тротлінг процесора смартфона. Фото: скриншот/YouTube

Тротлінг — це системний механізм, який тимчасово знижує швидкість процесора, щойно він перегрівається. Завдяки цьому смартфон не виходить з ладу навіть під максимальним навантаженням.

Про те, як це працює, пише ITsider.

Реклама

Читайте також:

Що таке тротлінг та навіщо він потрібен

Коли процесор працює "на межі" — під час 4K-знімання, запуску "важких" застосунків чи ресурсомістких ігор, його температура стрімко наближається до критичних 85-95 °C. Щоб уникнути перегріву, система автоматично зменшує тактову частоту: це і є тротлінг. Аналогія проста — як бігун, який, захеканий, уповільнює темп, щоб охолонути.

Зменшення частоти неминуче відчувається користувачем: з'являються лаги, просідання FPS, короткі "підгальмовування". Явище спостерігається навіть у флагманах, особливо тонких моделях з обмеженою системою охолодження. Від тротлінгу неможливо відмовитися — це вбудований шар захисту, питання лише в тому, як швидко він активується.

На багатьох пристроях перші ознаки сповільнення проявляються вже через 10 хвилин гри в Genshin Impact чи інший "важкий" шутер. Щоб довше утримувати максимальну продуктивність, геймери нерідко підключають зовнішні кулери.

Дізнатися, як тротлить саме ваш смартфон, допоможе безплатний бенчмарк CPU Throttling Test — він упродовж 10 хвилин навантажує чип і фіксує зміну частоти. Фахівці радять повторювати тест кілька разів поспіль: так результати будуть більш показовими.

Нагадаємо, OLED і AMOLED-дисплеї смартфонів забезпечують глибокі кольори й насиченість, але мають одну вразливість. Їхні пікселі вигорають при довготривалому показі статичного зображення.

Також ми писали, що навіть незначне забруднення зарядного порту смартфона може порушити підключення кабелю. Щоб уникнути проблем, важливо правильно очищати роз'єм і не нехтувати профілактикою.