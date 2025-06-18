Троттлинг в смартфоне — что это такое и зачем нужно

Тест на троттлинг процессора смартфона. Фото: скриншот/YouTube

Троттлинг — это системный механизм, который временно снижает скорость процессора, как только он перегревается. Благодаря этому смартфон не выходит из строя даже под максимальной нагрузкой.

О том, как это работает, пишет ITsider.

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Когда процессор работает "на пределе" — во время 4K-съемки, запуска "тяжелых" приложений или ресурсоемких игр, его температура стремительно приближается к критическим 85-95 °C. Чтобы избежать перегрева, система автоматически уменьшает тактовую частоту: это и есть троттлинг. Аналогия проста — как бегун, который, запыхавшись, замедляет темп, чтобы остыть.

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Уменьшение частоты неизбежно ощущается пользователем: появляются лаги, проседания FPS, короткие "подлагивания". Явление наблюдается даже во флагманах, особенно тонких моделях с ограниченной системой охлаждения. От троттлинга невозможно отказаться — это встроенный слой защиты, вопрос лишь в том, как быстро он активируется.

На многих устройствах первые признаки замедления проявляются уже через 10 минут игры в Genshin Impact или другой "тяжёлый" шутер. Чтобы дольше удерживать максимальную производительность, геймеры нередко подключают внешние кулеры.

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Узнать, как троттлит именно ваш смартфон, поможет бесплатный бенчмарк CPU Throttling Test — он в течение 10 минут нагружает чип и фиксирует изменение частоты. Специалисты советуют повторять тест несколько раз подряд: так результаты будут более показательными.

Напомним, OLED и AMOLED-дисплеи смартфонов обеспечивают глубокие цвета и насыщенность, но имеют одну уязвимость. Их пиксели выгорают при длительном показе статического изображения.

Также мы писали, что даже незначительное загрязнение зарядного порта смартфона может нарушить подключение кабеля. Чтобы избежать проблем, важно правильно очищать разъем и не пренебрегать профилактикой.