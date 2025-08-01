Кнопкові телефони у 2025 році — чому все більше українців переходять на них

Кнопковий телефон Sony Ericsson в руках. Фото: Unsplash

Смартфони вміють майже все — від 4K-відео до знімання рівня недорогих камер і фітнес-моніторингу. Та попит на прості кнопкові телефони нікуди не зник: їх і далі купують великими партіями.

Про це пише GSMinfo.

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Може здатися, що такі телефони купують лише пенсіонери, яким складніше опановувати жести та сучасні інтерфейси. Насправді коло покупців помітно ширше.

Кнопковим телефонам віддають перевагу люди, які втомилися від сповіщень. Бажання іноді "відключитися" від постійного потоку інформації цілком зрозуміле. В Android та iOS від цього навіть не завжди рятує режим "Фокусування", чимало користувачів все одно продовжують відкривати застосунки, водночас з кнопковим телефоном такої спокуси менше.

Більшість батьків також вважають, що першим мобільним телефоном для дитини найкраще обрати саме "кнопки". Хоча сучасні смартфони надають можливість контролювати контакти та встановлювати ліміти на застосунки, проста "дзвонилка" все ж здається надійнішим рішенням. Проте у такому випадку може зіграти соціальний фактор у класі школи, де у більшості смартфони, що унеможливлює перехід деяких дітей на кнопковий гаджет.

Часто кнопкові телефони можна зустріти серед співробітників деяких компаній. Прості трубки там ціняться за компактність, міцність і невисоку ціну — працівник завжди на зв'язку, а пристрій не шкода пошкодити. Деякі професії роблять вимогу мати такий гаджет однією з ключових.

Які переваги у кнопкових телефонів у 2025 році

Можна виділити п'ять плюсів кнопкових телефонів перед смартфонами: автономність, надійність, менше відволікань, ціна, простота.

Сучасні смартфони зазвичай потребують заряджання кожні 2-3 дні навіть за помірного використання, тоді як більшість кнопкових телефонів здатні працювати щонайменше тиждень. Також важко уявити дорогий смартфон без чохла та захисного скла, що створює додаткові витрати. З кнопковими телефонами зазвичай без цього: якщо впав, можна підняти і користуватися далі.

Кнопкові телефони, які зараз можна зустріти на ринку, оснащені базовими інтернет-можливостями для необхідних задач, проте застрягти у стрічці новин на пів години значно важче. Не менш важливим є той факт, що середні смартфони коштують близько 10-12 тис. грн, тоді як ціни на кнопкові моделі не перевищують 2-3 тис. грн.

Зазвичай власників кнопкових телефонів не хвилює, яка в них версія операційної системи, а більшість навіть не замислюється, яка в неї назва. Початкове налаштування таких гаджетів елементарне — жодних гайдів та довгих інструкцій.

Нагадаємо, звичний спіральний кабель від слухавки до бази стаціонарного телефону з'явився не задля естетики. Його витки забезпечували гнучкість і рухливість, а також захищали дріт від заломів — саме ця форма стала іконою епохи дротового зв'язку.

Також ми писали, що кнопкові телефони повертають популярність у 2025 році: їх обирають ті, кому важливі надійність, автономність і відсутність зайвих спокус. Але перед купівлею варто звернути увагу на ключові параметри, щоб уникнути прикрих несподіванок.