Лучшие кнопочные телефоны в 2025 году — 3 надежные модели TCL, Nokia и HMD

Кнопочный телефон в руках. Фото: Unsplash

Кнопочные телефоны переживают тихое возрождение в 2025 году. На фоне усталости от смартфонов все больше пользователей выбирают минималистичные устройства для звонков, SMS и прослушивания музыки.

О трех лучших кнопочных телефонах пишет Gizmochina.

Эти модели не соревнуются с флагманами, они делают ставку на понятный интерфейс, длительное время работы и удобство, сохраняя базовую связность и полезные возможности.

TCL Flip 4 5G

TCL Flip 4 5G — "раскладушка" без лишнего, но с современным железом.

Кнопочный телефон TCL Flip 4 5G. Фото: ek.ua

Есть два экрана: внешний на 1,77 дюйма для уведомлений и внутренний на 3,2 дюйма с регулировкой размера шрифта и яркости. Устройство работает на KaiOS 4.0 с доступом к WhatsApp, YouTube и Google Maps. Внутри — чип Qualcomm Snapdragon 4s Gen 2, 2 ГБ ОЗУ и 32 ГБ хранилища, есть слот microSD. Камера на 5 МП для базовых фото и видео, аккумулятор 3000 мАч обеспечивает до 40 часов разговоров.

Из подключений: Wi-Fi, Bluetooth 5.0, мобильная точка доступа и полная поддержка 5G. Порт USB-C для зарядки и 3,5-мм разъем для наушников.

HMD 2660 Flip

HMD 2660 Flip оснащен 2,8-дюймовым QVGA-дисплеем, большими физическими кнопками и зеркальной лицевой панелью.

Кнопочный телефон HMD 2660 Flip. Фото: ek.ua

Есть защита от брызг по стандарту IP54 и простой знакомый дизайн для тех, кто ценит легкость пользования. Поддерживаются 4G VoLTE, камера 0,3 МП со вспышкой, Bluetooth 4.2 и microSD. Съемный аккумулятор на 1450 мАч рассчитан на длительное ожидание, есть отдельная кнопка экстренного вызова с доступом к ICE-контакту и функция "ответ открытием крышки", что упрощает использование для пожилых людей. Практичный и доступный вариант с набором базовых функций.

Nokia 3210

В прошлом году HMD восстановила Nokia 3210, осовременив ее без потери классической идентичности.

Кнопочный телефон Nokia 3210. Фото: ek.ua

Телефон имеет 2,4-дюймовый QVGA-экран, камеру 2 МП со светодиодной вспышкой и съемный аккумулятор 1450 мАч со временем разговоров до 9,8 часа. Работает на S30+ и поддерживает Cloud Apps для новостей, погоды и YouTube Shorts. Внутри — процессор Unisoc T107, 64 МБ ОЗУ и 128 МБ памяти с расширением до 32 ГБ. Также есть Bluetooth 5.0, 3,5-мм аудиоразъем, FM-радио, MP3-проигрыватель и зарядка через USB-C. Классический стиль сочетается с нужным минимумом функций для связи и легких приложений.

Напомним, украинская разведка предупреждает, что кнопочные телефоны так же уязвимы, как и современные смартфоны. Популярный миф об их "безопасности" выгоден лишь тем, кто стремится к полному контролю над разговорами.

Также мы писали, что мода на "умные" гаджеты смещается, и все больше людей стремятся сократить время, проведенное с большим экраном, не теряя базовых возможностей связи. В 2025 году кнопочные телефоны снова становятся актуальным выбором благодаря простоте и заметным преимуществам.