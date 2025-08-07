Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїПсихологіяДімСпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Технології Буданов розповів, чому кнопкові телефони насправді небезпечні

Буданов розповів, чому кнопкові телефони насправді небезпечні

Ua ru
Дата публікації: 7 серпня 2025 11:41
Не захистять від стеження — Буданов розповів, чи можна прослуховувати кнопкові телефони
Кнопковий телефон в руках. Фото: Unsplash

Українська розвідка попереджає, що кнопкові телефони так само вразливі, як і сучасні смартфони. Популярний міф про їхню "безпеку" вигідний лише тим, хто прагне повного контролю над розмовами.

Про це начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов повідомив в інтерв'ю журналістці Раміні Есхакзай.

Реклама
Читайте також:

Чому кнопкові телефони насправді не захищають

Начальник ГУР МОУ Кирило Буданов під час інтерв'ю підкреслив, що технічна можливість перехопити зв'язок існує "всюди й у всіх, навіть у технологічно відсталих держав". За його словами, російська порада використовувати старі мобільні телефони має іншу мету — забезпечити тотальний державний контроль, адже "прослухати звичайний апарат технічно максимально легко". Саме тому в Росії й лунають вимоги відмовитися від месенджерів і користуватися лише кнопковими пристроями.

Попри це, українці зазвичай обирають кнопкові телефони через їхню ціну, надійність, автономність та простоту. Такі гаджети потрібно заряджати не частіше, ніж раз на тиждень, вони не бояться падінь, тому не потребують додаткових витрат на чохол та захисне скло. 

Сучасні "кнопки" оснащені базовими інтернет-можливостями, які дозволяють виконувати необхідні задачі, при цьому не змушують користувачів застрягти у стрічці новин на пів години. В середньому кнопковий телефон в Україні можна купити за 2-3 тис. грн.

Нагадаємо, попит на кнопкові телефони у 2025 році зростає — їх обирають ті, кому важливі стабільний зв'язок та кілька днів автономної роботи без зайвих спокус. Перед купівлею варто заздалегідь зважити на ключові характеристики, щоб не пожалкувати про вибір.

Також ми писали, що навіть мільйонери нерідко відмовляються від смартфонів на користь кнопкових телефонів, вважаючи їх єдиним способом зберегти повну приватність і спокій.

телефони гаджети технології Кирило Буданов безпека кнопкові телефони
Володимир Мололкін - редактор
Автор:
Володимир Мололкін
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації