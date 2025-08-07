Не захистять від стеження — Буданов розповів, чи можна прослуховувати кнопкові телефони

Кнопковий телефон в руках. Фото: Unsplash

Українська розвідка попереджає, що кнопкові телефони так само вразливі, як і сучасні смартфони. Популярний міф про їхню "безпеку" вигідний лише тим, хто прагне повного контролю над розмовами.

Про це начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов повідомив в інтерв'ю журналістці Раміні Есхакзай.

Чому кнопкові телефони насправді не захищають

Начальник ГУР МОУ Кирило Буданов під час інтерв'ю підкреслив, що технічна можливість перехопити зв'язок існує "всюди й у всіх, навіть у технологічно відсталих держав". За його словами, російська порада використовувати старі мобільні телефони має іншу мету — забезпечити тотальний державний контроль, адже "прослухати звичайний апарат технічно максимально легко". Саме тому в Росії й лунають вимоги відмовитися від месенджерів і користуватися лише кнопковими пристроями.

Попри це, українці зазвичай обирають кнопкові телефони через їхню ціну, надійність, автономність та простоту. Такі гаджети потрібно заряджати не частіше, ніж раз на тиждень, вони не бояться падінь, тому не потребують додаткових витрат на чохол та захисне скло.

Сучасні "кнопки" оснащені базовими інтернет-можливостями, які дозволяють виконувати необхідні задачі, при цьому не змушують користувачів застрягти у стрічці новин на пів години. В середньому кнопковий телефон в Україні можна купити за 2-3 тис. грн.

Нагадаємо, попит на кнопкові телефони у 2025 році зростає — їх обирають ті, кому важливі стабільний зв'язок та кілька днів автономної роботи без зайвих спокус. Перед купівлею варто заздалегідь зважити на ключові характеристики, щоб не пожалкувати про вибір.

Також ми писали, що навіть мільйонери нерідко відмовляються від смартфонів на користь кнопкових телефонів, вважаючи їх єдиним способом зберегти повну приватність і спокій.