Главная Технологии Буданов рассказал, почему кнопочные телефоны на самом деле опасны

Буданов рассказал, почему кнопочные телефоны на самом деле опасны

Ua ru
Дата публикации 7 августа 2025 11:41
Не защитят от слежки — Буданов рассказал, можно ли прослушивать кнопочные телефоны
Кнопочный телефон в руках. Фото: Unsplash

Украинская разведка предупреждает, что кнопочные телефоны так же уязвимы, как и современные смартфоны. Популярный миф об их "безопасности" выгоден лишь тем, кто стремится к полному контролю над разговорами.

Об этом начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов сообщил в интервью журналистке Рамине Эсхакзай.

Почему кнопочные телефоны на самом деле не защищают

Начальник ГУР МОУ Кирилл Буданов во время интервью подчеркнул, что техническая возможность перехватить связь существует "везде и у всех, даже у технологически отсталых государств". По его словам, у российского совета использовать старые мобильные телефоны другая цель — обеспечить тотальный государственный контроль, ведь "прослушать обычный аппарат технически максимально легко". Именно поэтому в России и звучат требования отказаться от мессенджеров и пользоваться только кнопочными устройствами.

Несмотря на это, украинцы обычно выбирают кнопочные телефоны из-за их цены, надежности, автономности и простоты. Такие гаджеты нужно заряжать не чаще, чем раз в неделю, они не боятся падений, поэтому не требуют дополнительных затрат на чехол и защитное стекло.

Современные "кнопки" оснащены базовыми интернет-возможностями, которые позволяют выполнять необходимые задачи, при этом не заставляют пользователя застревать в ленте новостей на полчаса. В среднем кнопочный телефон в Украине можно купить за 2-3 тыс. грн.

Напомним, спрос на кнопочные телефоны в 2025 году растет — их выбирают те, кому важны стабильная связь и несколько дней автономной работы без лишних соблазнов. Перед покупкой стоит заранее взвесить ключевые характеристики, чтобы не пожалеть о выборе.

Также мы писали, что даже миллионеры нередко отказываются от смартфонов в пользу кнопочных телефонов, считая их единственным способом сохранить полную приватность и спокойствие.

телефоны гаджеты технологии Кирилл Буданов безопасность кнопочные телефоны
Владимир Мололкин - редактор
Автор:
Владимир Мололкин
