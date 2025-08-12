Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівПсихологіяІндустріїДімСпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Технології ТОП-3 кнопкові телефони для купівлі у 2025 році

ТОП-3 кнопкові телефони для купівлі у 2025 році

Ua ru
Дата публікації: 12 серпня 2025 12:32
Найкращі кнопкові телефони у 2025 році — 3 надійні моделі TCL, Nokia та HMD
Кнопковий телефон в руках. Фото: Unsplash

Кнопкові телефони переживають тихе відродження у 2025 році. На тлі втоми від смартфонів дедалі більше користувачів обирають мінімалістичні пристрої для дзвінків, SMS і прослуховування музики.

Про три найкращі кнопкові телефони пише Gizmochina.

Реклама
Читайте також:

Ці моделі не змагаються з флагманами, вони роблять ставку на зрозумілий інтерфейс, тривалий час роботи та зручність, зберігаючи базову з'єднаність і корисні можливості.

TCL Flip 4 5G

TCL Flip 4 5G — "розкладачка" без зайвого, але з сучасним залізом.

Кнопковий телефон TCL Flip 4 5G
Кнопковий телефон TCL Flip 4 5G. Фото: ek.ua

Є два екрани: зовнішній на 1,77 дюйма для сповіщень і внутрішній на 3,2 дюйма з регулюванням розміру шрифту та яскравості. Пристрій працює на KaiOS 4.0 з доступом до WhatsApp, YouTube і Google Maps. Усередині — чип Qualcomm Snapdragon 4s Gen 2, 2 ГБ ОЗП і 32 ГБ сховища, є слот microSD. Камера на 5 МП для базових фото та відео, акумулятор 3000 мАг забезпечує до 40 годин розмов.

З підключень: Wi-Fi, Bluetooth 5.0, мобільна точка доступу та повна підтримка 5G. Порт USB-C для заряджання і 3,5-мм роз'єм для навушників.

HMD 2660 Flip

HMD 2660 Flip оснащено 2,8-дюймовим QVGA-дисплеєм, великими фізичними кнопками та дзеркальною лицьовою панеллю.

Кнопочный телефон HMD 2660 Flip
Кнопковий телефон HMD 2660 Flip. Фото: ek.ua

Є захист від бризок за стандартом IP54 і простий знайомий дизайн для тих, хто цінує легкість користування. Підтримуються 4G VoLTE, камера 0,3 МП зі спалахом, Bluetooth 4.2 і microSD. Знімний акумулятор на 1450 мАг розрахований на тривале очікування, є окрема кнопка екстреного виклику з доступом до ICE-контакту та функція "відповідь відкриттям кришки", що спрощує використання для літніх людей. Практичний і доступний варіант із набором базових функцій.

Nokia 3210

Минулого року HMD відновила Nokia 3210, осучаснивши її без втрати класичної ідентичності.

Кнопочный телефон Nokia 3210
Кнопковий телефон Nokia 3210. Фото: ek.ua

Телефон має 2,4-дюймовий QVGA-екран, камеру 2 МП зі світлодіодним спалахом і знімний акумулятор 1450 мАг із часом розмов до 9,8 години. Працює на S30+ і підтримує Cloud Apps для новин, погоди та YouTube Shorts. Всередині — процесор Unisoc T107, 64 МБ ОЗП і 128 МБ пам'яті з розширенням до 32 ГБ. Також є Bluetooth 5.0, 3,5-мм аудіороз'єм, FM-радіо, MP3-програвач і заряджання через USB-C. Класичний стиль поєднано з потрібним мінімумом функцій для зв'язку й легких застосунків.

Нагадаємо, українська розвідка попереджає, що кнопкові телефони так само вразливі, як і сучасні смартфони. Популярний міф про їхню "безпеку" вигідний лише тим, хто прагне повного контролю над розмовами.

Також ми писали, що мода на "розумні" гаджети зміщується, і дедалі більше людей прагнуть скоротити час, проведений із великим екраном, не втрачаючи базових можливостей зв'язку. У 2025 році кнопкові телефони знову стають актуальним вибором завдяки простоті та помітним перевагам.

Nokia гаджети характеристики кнопкові телефони функції HMD
Володимир Мололкін - редактор
Автор:
Володимир Мололкін
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації