Найкращі кнопкові телефони у 2025 році — 3 надійні моделі TCL, Nokia та HMD

Кнопковий телефон в руках. Фото: Unsplash

Кнопкові телефони переживають тихе відродження у 2025 році. На тлі втоми від смартфонів дедалі більше користувачів обирають мінімалістичні пристрої для дзвінків, SMS і прослуховування музики.

Про три найкращі кнопкові телефони пише Gizmochina.

Ці моделі не змагаються з флагманами, вони роблять ставку на зрозумілий інтерфейс, тривалий час роботи та зручність, зберігаючи базову з'єднаність і корисні можливості.

TCL Flip 4 5G

TCL Flip 4 5G — "розкладачка" без зайвого, але з сучасним залізом.

Кнопковий телефон TCL Flip 4 5G. Фото: ek.ua

Є два екрани: зовнішній на 1,77 дюйма для сповіщень і внутрішній на 3,2 дюйма з регулюванням розміру шрифту та яскравості. Пристрій працює на KaiOS 4.0 з доступом до WhatsApp, YouTube і Google Maps. Усередині — чип Qualcomm Snapdragon 4s Gen 2, 2 ГБ ОЗП і 32 ГБ сховища, є слот microSD. Камера на 5 МП для базових фото та відео, акумулятор 3000 мАг забезпечує до 40 годин розмов.

З підключень: Wi-Fi, Bluetooth 5.0, мобільна точка доступу та повна підтримка 5G. Порт USB-C для заряджання і 3,5-мм роз'єм для навушників.

HMD 2660 Flip

HMD 2660 Flip оснащено 2,8-дюймовим QVGA-дисплеєм, великими фізичними кнопками та дзеркальною лицьовою панеллю.

Кнопковий телефон HMD 2660 Flip. Фото: ek.ua

Є захист від бризок за стандартом IP54 і простий знайомий дизайн для тих, хто цінує легкість користування. Підтримуються 4G VoLTE, камера 0,3 МП зі спалахом, Bluetooth 4.2 і microSD. Знімний акумулятор на 1450 мАг розрахований на тривале очікування, є окрема кнопка екстреного виклику з доступом до ICE-контакту та функція "відповідь відкриттям кришки", що спрощує використання для літніх людей. Практичний і доступний варіант із набором базових функцій.

Nokia 3210

Минулого року HMD відновила Nokia 3210, осучаснивши її без втрати класичної ідентичності.

Кнопковий телефон Nokia 3210. Фото: ek.ua

Телефон має 2,4-дюймовий QVGA-екран, камеру 2 МП зі світлодіодним спалахом і знімний акумулятор 1450 мАг із часом розмов до 9,8 години. Працює на S30+ і підтримує Cloud Apps для новин, погоди та YouTube Shorts. Всередині — процесор Unisoc T107, 64 МБ ОЗП і 128 МБ пам'яті з розширенням до 32 ГБ. Також є Bluetooth 5.0, 3,5-мм аудіороз'єм, FM-радіо, MP3-програвач і заряджання через USB-C. Класичний стиль поєднано з потрібним мінімумом функцій для зв'язку й легких застосунків.

Нагадаємо, українська розвідка попереджає, що кнопкові телефони так само вразливі, як і сучасні смартфони. Популярний міф про їхню "безпеку" вигідний лише тим, хто прагне повного контролю над розмовами.

Також ми писали, що мода на "розумні" гаджети зміщується, і дедалі більше людей прагнуть скоротити час, проведений із великим екраном, не втрачаючи базових можливостей зв'язку. У 2025 році кнопкові телефони знову стають актуальним вибором завдяки простоті та помітним перевагам.