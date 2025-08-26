Видео
Отказ от смартфонов — почему люди выбирают кнопочные телефоны

Отказ от смартфонов — почему люди выбирают кнопочные телефоны

Ua ru
Дата публикации 26 августа 2025 06:12
Почему люди отказываются от смартфонов и возвращаются к кнопочным телефонам
Кнопочный телефон в руках. Фото: Unsplash

Смартфоны умеют почти все — звонят, снимают, записывают и дают доступ к сети. Но несмотря на это все больше пользователей отказываются от избыточного функционала и сознательно переходят на простые кнопочные модели с минимальным набором возможностей.

Сайт Новини.LIVE рассказывает о главных причинах возвращения к кнопочным телефонам.

Цена

Для многих хороший смартфон — это дорого, и "гонка" за новыми моделями кажется бессмысленной. Зато кнопочные телефоны стоят значительно меньше, поддерживают популярные мессенджеры и часто работают на KaiOS или даже Android, обеспечивая нужный минимум функций за меньшие деньги.

Надежность

Смартфоны хрупкие: стоит разбить экран — и связь под угрозой. Кнопочные аппараты гораздо выносливее, поэтому пользователи, которых не устраивает "хрупкость" современных гаджетов, выбирают именно их.

Избыток информации

Смартфон открывает доступ к бесконечному потоку контента — новостей, соцсетей, видео и игр, что отнимает время. Некоторые люди предпочитают иметь простой телефон и, когда нужно что-то уточнить, просто звонят и быстро получают ответ.

Безопасность

Вирусы и мошеннические файлы легко поражают смартфоны, превращая устройство в источник утечки данных. Кнопочные телефоны значительно менее уязвимы: подобное ПО они, как правило, просто "не тянут".

Возвращение к простым гаджетам можно объяснить и цикличностью трендов, однако именно эти аргументы чаще всего приводят пользователи, которые сознательно отказываются от смартфонов в пользу кнопочных моделей.

Напомним, еще десять лет назад ребенок со смартфоном был скорее исключением, а сейчас это стало обыденностью. Перед родителями стоит непростой выбор: ограничиться простым кнопочным телефоном ради безопасности и контроля или дать ребенку полноценный смартфон с доступом к современным технологиям.

Также мы писали, что в 2025 году кнопочные телефоны переживают свое тихое возрождение. На фоне цифровой усталости все больше пользователей отдают предпочтение минималистичным устройствам, которые обеспечивают лишь базовые функции.

Владимир Мололкин - редактор
Автор:
Владимир Мололкин
