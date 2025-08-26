Відео
Відмова від смартфонів — чому люди обирають кнопкові телефони

Відмова від смартфонів — чому люди обирають кнопкові телефони

Ua ru
Дата публікації: 26 серпня 2025 06:12
Чому люди відмовляються від смартфонів і повертаються до кнопкових телефонів
Кнопковий телефон в руках. Фото: Unsplash

Смартфони вміють майже все — телефонують, знімають, записують і дають доступ до мережі. Та попри це дедалі більше користувачів відмовляються від надлишкового функціоналу й свідомо переходять на прості кнопкові моделі з мінімальним набором можливостей.

Сайт Новини.LIVE розповідає про головні причини повернення до кнопкових телефонів.

Читайте також:

Ціна

Для багатьох хороший смартфон — це дорого, і "перегони" за новими моделями видаються беззмістовними. Натомість кнопкові телефони коштують значно менше, підтримують популярні месенджери та часто працюють на KaiOS або навіть Android, забезпечуючи потрібний мінімум функцій за менші гроші.

Надійність

Смартфони крихкі: варто розбити екран — і зв'язок під загрозою. Кнопкові апарати набагато витриваліші, тому користувачі, яких не влаштовує "тендітність" сучасних гаджетів, обирають саме їх.

Надлишок інформації

Смартфон відкриває доступ до нескінченного потоку контенту — новин, соцмереж, відео та ігор, що забирає час. Деякі люди воліють мати простий телефон і, коли потрібно щось уточнити, просто телефонують і швидко отримують відповідь.

Безпека

Віруси та шахрайські файли легко уражають смартфони, перетворюючи пристрій на джерело витоку даних. Кнопкові телефони значно менш вразливі: подібне ПЗ вони, як правило, просто "не тягнуть".

Повернення до простих гаджетів можна пояснити й циклічністю трендів, однак саме ці аргументи найчастіше наводять користувачі, які свідомо відмовляються від смартфонів на користь кнопкових моделей.

Нагадаємо, ще десять років тому дитина зі смартфоном була радше винятком, а нині це стало буденністю. Перед батьками постає непростий вибір: обмежитися простим кнопковим телефоном заради безпеки й контролю чи дати дитині повноцінний смартфон із доступом до сучасних технологій.

Також ми писали, що у 2025 році кнопкові телефони переживають своє тихе відродження. На тлі цифрової втоми дедалі більше користувачів віддають перевагу мінімалістичним пристроям, які забезпечують лише базові функції.

гаджети технології смартфон люди кнопкові телефони функції
Володимир Мололкін - редактор
Автор:
Володимир Мололкін
