Кнопковий телефон у 2025 році — 3 причини, щоб перейти на нього зі смартфона

Кнопковий телефон в руках. Фото: Unsplash

З часом може з'явитися бажання менше "залипати" в смартфоні, не відмовляючись при цьому від сучасних технологій. У таких випадках на допомогу можуть прийти кнопкові телефони.

Сайт Новини.LIVE розповідає, навіщо переходити на кнопковий телефон.

Реклама

Читайте також:

Навіщо переходити на кнопковий телефон у 2025 році

Кнопкові моделі зазвичай мають відчутно тривалішу автономність. Навіть найфункціональніший "кнопочник" не споживає стільки енергії, як смартфон: тут немає великих екранів із високою частотою оновлення, "важкого" ПЗ, а довга сесія в TikTok і так навряд чи затягнеться, якщо взагалі зможе відбутися. Водночас тривалість роботи від одного заряду залежить від конкретної моделі: через простіші програми виробники ставлять менші за місткістю батареї, тож одні пристрої тримаються близько тижня, інші — кілька днів. У будь-якому разі заряджати їх доводиться значно рідше, ніж смартфони.

Ще одна перевага — компактність. З кожним роком нові смартфони важче носити в кишені, а інколи навіть доводиться підбирати одяг під габарити пристрою. Невеликий кнопковий телефон такої проблеми не створює: він зручніше лежить у руці, ним легше керувати та з ним комфортніше бігати чи займатися активностями.

Окремий аргумент — менше стеження за активністю користувача. Сучасні смартфони "підслуховують" інтереси через застосунки й рекламу, а оператори зв'язку фіксують дії абонента на сервері. Деякі кнопкові телефони на Android все ж підтримують WhatsApp і Messenger, що належать великим технологічним компаніям, тож назвати їх повністю приватними не вийде. Проте загалом такі пристрої розповідають про власника значно менше: вони не підтримують більшість популярних додатків, які відстежують поведінку, отже не "знають", куди ви ходите, що читаєте, про що говорите та що купуєте.

Нагадаємо, ще десятиліття тому дитина зі смартфоном була радше винятком, а тепер це буденність. Батьки опиняються перед вибором: залишити дитині простий кнопковий апарат для контролю чи дати сучасний смартфон з усіма його перевагами та ризиками.

Також ми писали, що 2025 року кнопкові телефони переживають своєрідне відродження. На тлі втоми від "розумних" гаджетів дедалі більше людей повертаються до мінімалістичних пристроїв для дзвінків, SMS і музики.