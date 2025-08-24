Кнопочный телефон в 2025 году — 3 причины, чтобы перейти на него со смартфона

Кнопочный телефон в руках. Фото: Unsplash

Со временем может появиться желание меньше "залипать" в смартфоне, не отказываясь при этом от современных технологий. В таких случаях на помощь могут прийти кнопочные телефоны.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, зачем переходить на кнопочный телефон.

Зачем переходить на кнопочный телефон в 2025 году

Кнопочные модели обычно имеют ощутимо более длительную автономность. Даже самый функциональный "кнопочник" не потребляет столько энергии как смартфон: здесь нет больших экранов с высокой частотой обновления, "тяжелого" ПО, а длинная сессия в TikTok и так вряд ли затянется, если вообще сможет состояться. При этом продолжительность работы от одного заряда зависит от конкретной модели: из-за более простых приложений производители ставят меньшие по емкости батареи, так что одни устройства держатся около недели, другие — несколько дней. В любом случае заряжать их приходится значительно реже, чем смартфоны.

Еще одно преимущество — компактность. С каждым годом новые смартфоны труднее носить в кармане, а иногда даже приходится подбирать одежду под габариты устройства. Небольшой кнопочный телефон такой проблемы не создает: он удобнее лежит в руке, им легче управлять и с ним комфортнее бегать или заниматься активностями.

Отдельный аргумент — меньше слежки за активностью пользователя. Современные смартфоны "подслушивают" интересы через приложения и рекламу, а операторы связи фиксируют действия абонента на сервере. Некоторые кнопочные телефоны на Android все же поддерживают WhatsApp и Messenger, принадлежащие крупным технологическим компаниям, так что назвать их полностью приватными не получится. Однако в целом такие устройства рассказывают о владельце значительно меньше: они не поддерживают большинство популярных приложений, которые отслеживают поведение, следовательно, не "знают", куда вы ходите, что читаете, о чем говорите и что покупаете.

Напомним, еще десятилетие назад ребенок со смартфоном был скорее исключением, а теперь это обыденность. Родители оказываются перед выбором: оставить ребенку простой кнопочный аппарат для контроля или дать современный смартфон со всеми его преимуществами и рисками.

Также мы писали, что в 2025 году кнопочные телефоны переживают своеобразное возрождение. На фоне усталости от "умных" гаджетов все больше людей возвращаются к минималистичным устройствам для звонков, SMS и музыки.