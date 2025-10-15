"Тупые" телефоны возвращаются — почему часть пользователей отказывается от смартфонов

Кнопочные телефоны. Фото: Unsplash

Смартфонное переутомление и связанные с ним проблемы со сном, вниманием и психическим здоровьем подталкивают людей искать более простые устройства. Растет сообщество сторонников кнопочных телефонов с ограниченным набором возможностей — как способа цифрового детокса, защиты данных или сознательного стиля жизни.

Об этом пишет CNN.

Почему кнопочные телефоны снова набирают популярность

Онлайн-движения вроде #BringBackFlipPhones поддержали появление нишевых производителей премиальных альтернатив. Швейцарская Punkt предлагает смартфон MC02 со "сдержанным и лютеранским" подходом к дизайну — основатель компании Петер Неби называет это "цифровым минимализмом".

Сооснователь производителя функциональных телефонов Light Кайвей Танг объясняет, что проблема кроется не в устройствах, а в бизнес-модели "экономики внимания": каждое бесплатное приложение и платформа соревнуются за привлечение, собирают данные и продают их рекламодателям.

Однако "простой" не означает "дешевый". Light Phone III оценен в 699 долларов, а пятое поколение кнопочного телефона Punkt стоит 299 долларов. Небольшие компании платят больше за материалы и работают с меньшими R&D-ресурсами, чем гиганты вроде Apple или Samsung.

Функциональный телефон Light Phone III. Фото: Light Phone

HMD (Human Mobile Devices), продолжающая наследие Nokia, с 2016 года возрождает "кирпичики", в частности классическую Nokia 3210. В 2022-2023 годах продажи ее "раскладушек" удвоились, а в прошлом году компания представила HMD Barbie Phone, который продвигался из-за отсутствия доступа к соцсетям.

Кнопочный телефон-раскладушка HMD Barbie Phone. Фото: Unsplash

Параллельно HMD разрабатывает более "умные" решения, намекающие на будущую "среднюю" нишу между смартфонами и простыми аппаратами. Модель HMD Fuse начинает "жизнь" как dumbphone и позволяет родителям постепенно открывать функции по мере взросления ребенка. Телефон получил HarmBlock — ИИ, который определяет обнаженный контент на экране и блокирует его в браузере, а также в социальных сетях и мессенджерах.

На фоне усталости от бесконечных лент и уведомлений простые телефоны становятся не только символичным "выключателем" внимания, но и премиальной альтернативой для тех, кто хочет контроля над временем и данными. Вопрос лишь в том, готовы ли пользователи платить за минимализм столько же, сколько за полноценный смартфон.

