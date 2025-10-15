Відео
Головна Технології Мінімалізм у дії — чому кнопкові телефони повертаються

Мінімалізм у дії — чому кнопкові телефони повертаються

Ua ru
Дата публікації: 15 жовтня 2025 14:24
"Тупі" телефони повертаються — чому частина користувачів відмовляється від смартфонів
Кнопкові телефони. Фото: Unsplash

Смартфонна перевтома й пов'язані з нею проблеми зі сном, увагою та психічним здоров'ям підштовхують людей шукати простіші пристрої. Зростає спільнота прихильників кнопкових телефонів з обмеженим набором можливостей — як способу цифрового детоксу, захисту даних або свідомого стилю життя.

Про це пише CNN.

Читайте також:

Чому кнопкові телефони знову набирають популярність

Онлайн-рухи на кшталт #BringBackFlipPhones підтримали появу нішевих виробників преміальних альтернатив. Швейцарська Punkt пропонує смартфон MC02 зі "стриманим і лютеранським" підходом до дизайну — засновник компанії Петер Небі називає це "цифровим мінімалізмом".

Співзасновник виробника функціональних телефонів Light Кайвей Танг пояснює, що проблема криється не у пристроях, а в бізнес-моделі "економіки уваги": кожен безплатний застосунок і платформа змагаються за залучення, збирають дані й продають їх рекламодавцям.

Проте "простий" не означає "дешевий". Light Phone III оцінений у 699 доларів, а п'яте покоління кнопкового телефону Punkt коштує 299 доларів. Невеликі компанії платять більше за матеріали та працюють із меншими R&D-ресурсами, ніж гіганти на кшталт Apple чи Samsung.

Функциональный телефон Light Phone III
Функціональний телефон Light Phone III. Фото: Light Phone

HMD (Human Mobile Devices), що продовжує спадщину Nokia, із 2016 року відроджує "цеглинки", зокрема класичну Nokia 3210. У 2022-2023 роках продажі її "розкладачок" подвоїлися, а торік компанія представила HMD Barbie Phone, який просувався через відсутність доступу до соцмереж.

Кнопочный телефон HMD Barbie Phone
Кнопковий телефон-розкладачка HMD Barbie Phone. Фото: Unsplash

Паралельно HMD розробляє "розумніші" рішення, що натякають на майбутню "середню" нішу між смартфонами та простими апаратами. Модель HMD Fuse починає "життя" як dumbphone і дозволяє батькам поступово відкривати функції у міру дорослішання дитини. Телефон отримав HarmBlock — ШІ, який визначає оголений контент на екрані та блокує його в браузері, а також у соціальних мережах і месенджерах.

На тлі втоми від нескінченних стрічок і сповіщень прості телефони стають не лише символьним "вимикачем" уваги, а й преміальною альтернативою для тих, хто хоче контролю над часом і даними. Питання лише в тому, чи готові користувачі платити за мінімалізм стільки ж, скільки за повноцінний смартфон.

Нагадаємо, сучасні смартфони стали універсальними пристроями — вони замінюють фотоапарат, комп'ютер і навіть гаманець. Водночас усе більше людей відчувають перевтому від постійних сповіщень і складного функціоналу, тому свідомо повертаються до простіших рішень — класичних кнопкових телефонів, які виконують лише базові завдання.

Також ми писали, що у 2025 році кнопкові телефони переживають нову хвилю популярності. На тлі цифрового перевантаження дедалі більше користувачів обирають мінімалістичні моделі для дзвінків, SMS і музики, використовуючи їх як спосіб цифрового детоксу.

телефони технології смартфон кнопкові телефони користувачі цифровий детокс
Володимир Мололкін - редактор
Автор:
Володимир Мололкін
