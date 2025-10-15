"Тупі" телефони повертаються — чому частина користувачів відмовляється від смартфонів

Мінімалізм у дії — чому кнопкові телефони повертаються
Смартфонна перевтома й пов'язані з нею проблеми зі сном, увагою та психічним здоров'ям підштовхують людей шукати простіші пристрої. Зростає спільнота прихильників кнопкових телефонів з обмеженим набором можливостей — як способу цифрового детоксу, захисту даних або свідомого стилю життя.
Про це пише CNN.
Чому кнопкові телефони знову набирають популярність
Онлайн-рухи на кшталт #BringBackFlipPhones підтримали появу нішевих виробників преміальних альтернатив. Швейцарська Punkt пропонує смартфон MC02 зі "стриманим і лютеранським" підходом до дизайну — засновник компанії Петер Небі називає це "цифровим мінімалізмом".
Співзасновник виробника функціональних телефонів Light Кайвей Танг пояснює, що проблема криється не у пристроях, а в бізнес-моделі "економіки уваги": кожен безплатний застосунок і платформа змагаються за залучення, збирають дані й продають їх рекламодавцям.
Проте "простий" не означає "дешевий". Light Phone III оцінений у 699 доларів, а п'яте покоління кнопкового телефону Punkt коштує 299 доларів. Невеликі компанії платять більше за матеріали та працюють із меншими R&D-ресурсами, ніж гіганти на кшталт Apple чи Samsung.
HMD (Human Mobile Devices), що продовжує спадщину Nokia, із 2016 року відроджує "цеглинки", зокрема класичну Nokia 3210. У 2022-2023 роках продажі її "розкладачок" подвоїлися, а торік компанія представила HMD Barbie Phone, який просувався через відсутність доступу до соцмереж.
Паралельно HMD розробляє "розумніші" рішення, що натякають на майбутню "середню" нішу між смартфонами та простими апаратами. Модель HMD Fuse починає "життя" як dumbphone і дозволяє батькам поступово відкривати функції у міру дорослішання дитини. Телефон отримав HarmBlock — ШІ, який визначає оголений контент на екрані та блокує його в браузері, а також у соціальних мережах і месенджерах.
На тлі втоми від нескінченних стрічок і сповіщень прості телефони стають не лише символьним "вимикачем" уваги, а й преміальною альтернативою для тих, хто хоче контролю над часом і даними. Питання лише в тому, чи готові користувачі платити за мінімалізм стільки ж, скільки за повноцінний смартфон.
Нагадаємо, сучасні смартфони стали універсальними пристроями — вони замінюють фотоапарат, комп'ютер і навіть гаманець. Водночас усе більше людей відчувають перевтому від постійних сповіщень і складного функціоналу, тому свідомо повертаються до простіших рішень — класичних кнопкових телефонів, які виконують лише базові завдання.
Також ми писали, що у 2025 році кнопкові телефони переживають нову хвилю популярності. На тлі цифрового перевантаження дедалі більше користувачів обирають мінімалістичні моделі для дзвінків, SMS і музики, використовуючи їх як спосіб цифрового детоксу.
Читайте Новини.LIVE!