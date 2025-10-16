Відео
Україна
Головна Технології Названо 5 найкращих флагманських смартфонів 2025 року

Названо 5 найкращих флагманських смартфонів 2025 року

Дата публікації: 16 жовтня 2025 16:32
Оновлено: 17:43
ТОП-5 флагманів 2025 року — найкращі смартфони з потужними камерами й ШІ
На столі смартфони Apple iPhone 16 Pro та 16 Pro Max. Фото: Unsplash

Смартфон давно перестав бути лише засобом зв'язку — він замінює камеру, плеєр, гаманець і подекуди ноутбук. У 2025 році виробники знову підняли планку: флагмани отримали потужні чипи, "розумні" функції, кращі дисплеї та камери професійного рівня.

Про п'ять найкращих моделей цього року пише E-Katalog.

Honor Magic7 Pro

Один із найсильніших флагманів року з акцентом на фото.

Смартфон Honor Magic7 Pro
Смартфон Honor Magic7 Pro. Фото: ek.ua

Квадрокамера: головний сенсор 50 МП зі змінною діафрагмою, телеоб'єктив 200 МП та ультраширик 50 МП; підтримка 4K-відео й 3D-сканера обличчя. Великий 6,8-дюймовий AMOLED LTPO-екран, акумулятор із дротовою зарядкою 100 Вт і бездротовою 80 Вт. Всередині — Snapdragon 8 Elite, 12 ГБ оперативної та 512 ГБ вбудованої пам'яті.

Samsung Galaxy S25 Ultra

Топмодель серії Galaxy S у 2025 році.

Смартфон Samsung Galaxy S25 Ultra
Смартфон Samsung Galaxy S25 Ultra. Фото: ek.ua

Оснащена 6,9-дюймовим Dynamic AMOLED 2X, чотирма камерами з головним модулем 200 МП і стилусом S Pen у комплекті. На швидкодію працює Snapdragon 8 Elite, а Galaxy AI разом із Google Gemini додають інтелектуальні можливості. Місткість батареї — 5000 мАг, захист корпуса — IP68, заявлено семирічну підтримку оновлень системи.

Google Pixel 9 Pro XL

Великий флагман на "чистому" Android із відомими камерами.

Смартфон Google Pixel 9 Pro XL
Смартфон Google Pixel 9 Pro XL. Фото: ek.ua

Основний блок 50+48+48 МП із підтримкою 8K-відео, фронтальна — 42 МП. OLED-екран 6,8 дюйма із частотою 120 Гц і HDR10+. Усередині — Tensor G4, акумулятор 5060 мАг, є бездротова та реверсивна зарядка. Серед особливостей: термометр, супутниковий зв'язок та захист IP68.

Xiaomi 15 Ultra

Фотофлагман із камерою Leica: головний 1-дюймовий сенсор Sony LYT-900 та ультраширокий модуль.

Смартфон Xiaomi 15 Ultra
Смартфон Xiaomi 15 Ultra. Фото: ek.ua

Дисплей AMOLED 6,73 дюйма з частотою 120 Гц. Працює на Snapdragon 8 Elite, має акумулятор 5410 мАг і дротову зарядку 90 Вт. Для ентузіастів доступний комплект Photographer Kit із ручкою та фільтрами.

Apple iPhone 16 Pro Max

Найбільший iPhone в історії з 6,9-дюймовим Super Retina XDR (до 120 Гц) і титановим корпусом.

Смартфон Apple iPhone 16 Pro Max
Смартфон Apple iPhone 16 Pro Max. Фото: ek.ua

Чип A18 Pro, 8 ГБ оперативної пам'яті, тривала підтримка iOS та нова система Apple Intelligence. Основна камера — три модулі з головним на 48 МП, плюс ультраширокий і телеоб'єктив. Є кнопка Camera Control, супутниковий зв'язок, акумулятор 4685 мАг і водозахист IP68.

Нагадаємо, надмірне користування смартфонами призводить до цифрової перевтоми, порушень сну, зниження концентрації та погіршення психічного стану. Це спонукає дедалі більше людей відмовлятися від багатофункціональних гаджетів і повертатися до простих кнопкових телефонів, які забезпечують лише базові можливості зв'язку.

Також ми писали, що навіть найнадійніші смартфони з часом втрачають продуктивність, і користувачі стикаються з помітним уповільненням роботи, проблемами з батареєю чи камерою. Є ознаки, за якими можна зрозуміти, коли настав момент оновлення пристрою, а коли ще можливо продовжити його життя без купівлі нового телефону.

телефони iPhone смартфон Samsung характеристики добірка
Володимир Мололкін - редактор
Автор:
Володимир Мололкін
