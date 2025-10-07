Мифы об Android в 2025 году — что из них давно не соответствует действительности

На столе смартфон Samsung с Android. Фото: Unsplash

Android-платформа за более чем 15 лет изменилась до неузнаваемости: то, что было правдой в эпоху первых смартфонов, сегодня часто ошибочно. От производительности до камер — ряд устоявшихся представлений стоит пересмотреть.

О семи распространенных мифах об Android пишет Android Authority.

Дешевые Samsung — это всегда плохо

Когда-то бюджетные модели вроде линеек Galaxy J или Pocket действительно разочаровывали, а даже в 2019 году Galaxy A51 критиковали за медлительность и слабую автономность. Сейчас доступные серии Samsung заметно подтянулись: характеристики взвешенные, а политика обновлений иногда лучше конкурентов. Недостатки вроде "штормов" затвора в A54 5G случались, но в A55 5G и A35 5G эту проблему фактически устранили — новые доступные модели получились удачными.

Лучшие камеры — только в iPhone и Pixel

Apple сделала ставку на качество фото еще в 2010-х, а первые Pixel поразили софтом настолько, что их камеру ставили на другие устройства. В 2025 году и iPhone, и Pixel все еще сильны, однако китайские флагманы догнали и кое-где опередили их. Смартфоны вроде Xiaomi 15 Ultra, OPPO Find X8 Ultra, vivo X200 Ultra и OnePlus 13 демонстрируют топовый уровень благодаря мощной "железной" части, заметно лучшей обработке снимков и развитым режимам.

После использования надо закрывать все приложения

Раньше советовали вручную "убивать" программы, чтобы освободить память и сохранить заряд. Современный Android иначе работает с фоном и ресурсами, поэтому постоянно смахивать софт из списка не нужно. Более того, отдельные производители перегибают палку, слишком агрессивно прибивая процессы в фоне — это уже вредит опыту, а не помогает.

Чистый Android — без фишек

Когда-то "сток" действительно уступал оболочкам по возможностям. За последние годы ситуация изменилась: появились долгожданные базовые инструменты (экранная запись, скроллинговые скриншоты, режим для одной руки) и полезные фишки вроде Live Caption и антикражной защиты. Да, One UI, Hyper OS или Oxygen OS все еще шире по настройкам, но "чистый" Android уже не выглядит компромиссом.

ПО Samsung — медленное и перегруженное

Эра TouchWiz отличалась лишними функциями и подлагиваниями, особенно вокруг Galaxy S4. Сейчас One UI — одна из самых удачных оболочек: определенный софт по умолчанию остается, но система стала легче, а дополнительные возможности вынесены в пакет Good Lock, чтобы не утяжелять основную часть. На практике производительность даже в доступных линейках ощутимо лучше, чем прежде.

Android неизбежно замедляется с годами

Ранние устройства действительно "задыхались" из-за проблем с хранением данных и отсутствия TRIM. После появления TRIM в Android 4.3 и перехода с eMMC на UFS ситуация кардинально улучшилась. Производители также заявляют о долгосрочной плавности работы благодаря оптимизациям прошивок и управлению памятью — так что современные модели сохраняют быстродействие значительно дольше.

Android плохой на планшетах

Первые планшеты жили с "растянутыми" интерфейсами, а приложения редко учитывали большие экраны. Векторы изменились: Google выпустила Android 12L и продвигает адаптивные макеты, так что интерфейсы и приложения лучше подстраиваются под планшет. Некоторым пользователям Android-планшеты сейчас даже удобнее телефонов — опыт наконец стал зрелым.

