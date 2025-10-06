Google вводит обязательную верификацию разработчиков Android — что изменится с 2026 года

Игрушка Android в траве. Фото: Unsplash

Спустя более месяца после первого анонса Google раскрыла детали обязательной верификации разработчиков в Android. Политика подается как шаг к безопасности, но на практике может существенно усложнить установку программ вне Play Store и поставить под угрозу независимые магазины приложений.

Что меняется и почему это важно

В августе Google объявила о масштабном изменении подхода к взаимодействию с разработчиками, а теперь конкретизировала требования по подтверждению личности. Компания объясняет новые правила необходимостью бороться с вредоносным ПО: почти все разработчики должны пройти идентификацию, чтобы злоумышленников можно было быстрее выявлять и удалять.

Во время инсталляции любого нового приложения система будет проверять ID разработчика через новый "доверенный" компонент на устройстве — Android Developer Verifier (ADV). Данные о популярных программах будут кэшироваться локально, а для менее известных ADV, вероятно, будет обращаться к интернету. Для сторонних магазинов Google тестирует локальную альтернативу — "pre-auth token", привязанный к устанавливаемому пакету.

В то же время изменения не коснутся энтузиастов на ранних этапах работы: официальное IDE (Android Studio) и ADB остаются пригодными для разработки и тестирования без дополнительных барьеров — как минимум до момента публичного релиза приложения.

Несмотря на жесткие нововведения, Google настаивает, что сайдлоадинг остается "фундаментальной" частью экосистемы Android, а верификация — это лишь дополнительный предохранитель. Критики же напоминают, что резонансные случаи заражений случались и в самом Play Store или среди предустановленных приложений, поэтому проблема имеет системный характер и не сводится только к сторонним источникам.

F-Droid уже отметили, что новая схема проверок может фактически уничтожить проект, ведь он опирается на собственное аудирование внешних APK и повторное подписывание их своими ключами.

Google признает, что часть разработчиков может стремиться к анонимности — например, из-за рисков преследований в недружественных юрисдикциях. Компания обещает не раскрывать данные публично, однако скептики указывают: это требует высокого уровня доверия к корпоративной этике Big Tech.

Запуск процесса верификации запланирован на 2026 год и к тому времени компания заявляет о готовности учитывать обратную связь от сообщества, чтобы точно настроить правила перед глобальным развертыванием.

