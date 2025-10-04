Быстрые настройки Android — скрытые возможности, о которых вы не знали

В руках смартфон с Android. Фото: Unsplash

Панель "Быстрые настройки" в Android часто недооценивают, хотя это настоящий центр управления, который можно настроить под себя. Если уделить этому несколько минут, получите быстрый доступ не только к Wi-Fi или Bluetooth, но и к действиям и данным из приложений.

Как открыть потенциал "Быстрых настроек"

Панель размещается над лентой уведомлений: потяните вниз — увидите основные плитки (Wi-Fi, Bluetooth и т.д.), потяните еще раз — откроется расширенное меню с дополнительными тумблерами. Внешний вид зависит от производителя, но логика одинаковая. В правом нижнем углу есть кнопка "Редактировать": здесь можно передвигать, добавлять и расширять плитки — от системных до сторонних. Именно сторонние приложения дают больше всего возможностей.

Ярлыки к приложениям и действиям

С помощью Tile Shortcuts можно добавить почти что угодно: приложение, ярлык действия или веб-сайт. Бесплатно доступны базовые функции, а обновление за 0,99 доллара открывает больше опций (в частности ярлыки).

Коротко как это работает:

нажмите "плюс" в Tile Shortcuts и выберите тип (app/shortcut/website);

для ярлыков берутся действия из других приложений — например, открыть папку в Drive, контакт или сохраненную локацию;

задайте действие и иконку, после чего добавьте плитку через "Редактировать" в "Быстрых настройках".

Следующее событие календаря

CalenTile добавляет плитку с вашей ближайшей встречей — временем и названием. Для удобства ее стоит расширить до большего размера. Приложение платное (0,99 доллара), но полезно, если ведете график в "Календаре": коснулись — и получили больше деталей.

Экран, который не гаснет

Когда нужно, чтобы дисплей не выключался (читаете документ, планшет работает "на фоне"), выручит Wakey. Это бесплатное приложение с опциональным удалением рекламы за 2,5 доллара. Дайте разрешение на оповещения — в "Быстрых настройках" появится плитка Enable Wakey. Включили — экран не гаснет, пока плитка активна.

Погода одним взглядом

Chronus известен виджетами погоды для главного экрана, но имеет и плитку "Быстрых настроек" с температурой и состоянием погоды. Внутри приложения откройте меню — Quick Settings, разрешите доступ к геолокации (или задайте город вручную), добавьте плитку — готово.

Мгновенное добавление напоминания

Быстрая заметка — лучший способ не забыть дело. Многие планеры предлагают собственные плитки для создания напоминания в одно касание: TickTick, Todoist, Microsoft To Do и другие. Проверьте свое любимое приложение — и добавьте соответствующую плитку.

Быстрый доступ к системным функциям (особенно на Pixel)

На смартфонах Pixel в меню редактирования есть раздел From system apps. Отсюда можно вынести плитки для Calculator, Recorder, Quick Share и Live Caption — полезно, когда эти инструменты нужны под рукой.

Общесистемный "Режим чтения"

Скрытая фишка Google — Reading mode, который работает где угодно в Android, не только в Chrome. Он превращает текущий экран в минималистичную страницу с настраиваемыми шрифтами, убирает лишнее форматирование и поддерживает озвучивание текста. Это возможность из раздела доступности: обычно нужно "шерить" контент в приложение Reading mode, но скорее — добавить соответствующую плитку (появляется в секции сторонних приложений после установки).

