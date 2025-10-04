Швидкі налаштування Android — приховані можливості, про які ви не знали

В руках смартфон з Android. Фото: Unsplash

Панель "Швидкі налаштування" в Android часто недооцінюють, хоча це справжній центр керування, який можна налаштувати під себе. Якщо приділити цьому кілька хвилин, отримаєте швидкий доступ не лише до Wi-Fi чи Bluetooth, а й до дій і даних з додатків.

Як відкрити потенціал "Швидких налаштувань"

Панель розміщується над стрічкою сповіщень: потягніть униз — побачите основні плитки (Wi-Fi, Bluetooth тощо), потягніть ще раз — відкриється розширене меню з додатковими тумблерами. Зовнішній вигляд залежить від виробника, але логіка однакова. У правому нижньому куті є кнопка "Редагувати": тут можна пересувати, додавати й розширювати плитки — від системних до сторонніх. Саме сторонні додатки дають найбільше можливостей.

Ярлики до застосунків і дій

За допомогою Tile Shortcuts можна додати майже будь-що: застосунок, ярлик дії чи вебсайт. Безплатно доступні базові функції, а оновлення за 0,99 долара відкриває більше опцій (зокрема ярлики).

Коротко як це працює:

натисніть "плюс" у Tile Shortcuts і оберіть тип (app/shortcut/website);

для ярликів беруться дії з інших застосунків — наприклад, відкрити теку в Drive, контакт чи збережену локацію;

задайте дію та іконку, після чого додайте плитку через "Редагувати" в "Швидких налаштуваннях".

Наступна подія календаря

CalenTile додає плитку з вашою найближчою зустріччю — часом і назвою. Для зручності її варто розширити до більшого розміру. Додаток платний (0,99 долара), але корисний, якщо ведете графік у "Календарі": торкнулися — і отримали більше деталей.

Екран, що не гасне

Коли потрібно, щоб дисплей не вимикався (читаєте документ, планшет працює "на фоні"), виручить Wakey. Це безплатний застосунок з опційним видаленням реклами за 2,5 долара. Дайте дозвіл на сповіщення — у "Швидких налаштуваннях" з'явиться плитка Enable Wakey. Увімкнули — екран не гасне, поки плитка активна.

Погода одним поглядом

Chronus відомий віджетами погоди для головного екрана, але має і плитку "Швидких налаштувань" із температурою та станом погоди. Усередині застосунку відкрийте меню — Quick Settings, дозвольте доступ до геолокації (або задайте місто вручну), додайте плитку — готово.

Миттєве додавання нагадування

Швидка нотатка — найкращий спосіб не забути справу. Багато планерів пропонують власні плитки для створення нагадування в один дотик: TickTick, Todoist, Microsoft To Do тощо. Перевірте свій улюблений застосунок — і додайте відповідну плитку.

Швидкий доступ до системних функцій (особливо на Pixel)

На смартфонах Pixel у меню редагування є розділ From system apps. Звідси можна винести плитки для Calculator, Recorder, Quick Share та Live Caption — корисно, коли ці інструменти потрібні під рукою.

Загальносистемний "Режим читання"

Прихована фішка Google — Reading mode, який працює будь-де в Android, не лише в Chrome. Він перетворює поточний екран на мінімалістичну сторінку з налаштовуваними шрифтами, прибирає зайве форматування та підтримує озвучення тексту. Це можливість з розділу доступності: зазвичай потрібно "шерити" контент у застосунок Reading mode, але швидше — додати відповідну плитку (з'являється в секції сторонніх застосунків після встановлення).

