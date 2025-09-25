Google Docs готує новий інтерфейс — фільтри пошуку та зручне редагування

Пошуковий сервіс Google на екрані смартфона. Фото: Unsplash

Google працює над кількома змінами в інтерфейсі мобільного застосунку Docs, які мають полегшити пошук файлів і редагування з однієї руки. Оновлення помітили під час APK-аналізу версії 1.25.381.00.90.

Про це пише Android Authority.

Що нового з'явиться у Google Docs для Android

У розділі пошуку з'являться три додаткові фільтри:

Type — тип файлу (документ, таблиця, презентація тощо);

People — відбір за власником файлу;

Modified — фільтрація за часом останньої зміни (останні 7 днів, 30 днів, цей рік, минулий рік або власний діапазон).

Нові фільтри пошуку у Google Docs. Фото: Android Authority

Кнопка швидких дій отримає "виразний" вигляд: помітніший значок "плюс", а варіанти дій розміщені у пігулкоподібних контейнерах із перенесеними всередину іконками.

Оновлена кнопка швидких дій у Google Docs. Фото: Android Authority

Опцію форматування переносять із верхньої панелі на нижню. Це має спростити доступ під час роботи на смартфоні у вертикальній орієнтації.

Нижня панель інструментів стане прокручуваною по горизонталі, відкриваючи швидкий доступ до частини налаштувань, які раніше були лише у вкладці форматування. У ландшафтному режимі, а також на планшетах і складаних пристроях, усі опції й надалі вміщуються без прокрутки.

Оновлений вигляд панелі форматування в Google Docs. Фото: Android Authority

Зміни ще не розгорнуті для всіх користувачів і були виявлені під час розбирання APK, тож вони можуть з'явитися пізніше під час офіційного оновлення.

Нагадаємо, у Google розглядають можливість замінити традиційну видачу результатів пошуку новим режимом AI Mode. Новий формат поєднує можливості штучного інтелекту Gemini з пошуком у реальному часі.

Також ми писали, що Google у вересневому оновленні для Android презентувала три помітні нововведення для комунікацій та обміну файлами. Серед них — функція спільного прослуховування на навушниках із підтримкою LE Audio та можливість створювати персоналізованого Android-бота, використовуючи селфі або текстовий опис.