Google Docs готує новий інтерфейс — фільтри пошуку та зручне редагування

Google Docs отримає велике оновлення для Android — що зміниться
Google працює над кількома змінами в інтерфейсі мобільного застосунку Docs, які мають полегшити пошук файлів і редагування з однієї руки. Оновлення помітили під час APK-аналізу версії 1.25.381.00.90.
Про це пише Android Authority.
Що нового з'явиться у Google Docs для Android
У розділі пошуку з'являться три додаткові фільтри:
- Type — тип файлу (документ, таблиця, презентація тощо);
- People — відбір за власником файлу;
- Modified — фільтрація за часом останньої зміни (останні 7 днів, 30 днів, цей рік, минулий рік або власний діапазон).
Кнопка швидких дій отримає "виразний" вигляд: помітніший значок "плюс", а варіанти дій розміщені у пігулкоподібних контейнерах із перенесеними всередину іконками.
Опцію форматування переносять із верхньої панелі на нижню. Це має спростити доступ під час роботи на смартфоні у вертикальній орієнтації.
Нижня панель інструментів стане прокручуваною по горизонталі, відкриваючи швидкий доступ до частини налаштувань, які раніше були лише у вкладці форматування. У ландшафтному режимі, а також на планшетах і складаних пристроях, усі опції й надалі вміщуються без прокрутки.
Зміни ще не розгорнуті для всіх користувачів і були виявлені під час розбирання APK, тож вони можуть з'явитися пізніше під час офіційного оновлення.
