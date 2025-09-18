Google запускає новий пошук для Windows з ШІ та Google Lens — що відомо

Пошуковий сервіс Google на екрані ноутбука. Фото: Unsplash

Новий експериментальний інструмент Google для Windows має спростити пошук на ПК, поєднавши файли комп'ютера, Google Drive і ресурси інтернету в одному вікні. Компанія позиціює його як зручну альтернативу стандартному пошуку Windows — з інтеграцією Lens та режимом ШІ.

Про це йдеться в офіційному блозі Google.

Що вміє новий застосунок

Google, яка нечасто випускає нативні десктопні програми поза Chrome та Drive, представила утиліту, що фактично конкурує з вбудованими інструментами Microsoft і за підходом нагадує Apple Spotlight.

За комбінацією клавіш Alt + Space відкривається компактний пошуковий рядок. У спливаючому вікні результати групуються за категоріями: можна миттєво знаходити файли на жорсткому диску, документи в Google Drive, встановлені програми та шукати інформацію в інтернеті.

Новий застосунок Google для ПК на Windows. Фото: Google

Окрема ключова функція — глибока інтеграція Google Lens. Користувач виділяє будь-яку ділянку екрана (текст на зображенні, невідомий об'єкт тощо) і отримує довідкові відомості: від пошуку схожого товару й перекладу напису до підказок у розв'язанні математичних задач. За логікою це дуже схоже на Circle to Search зі смартфонів, але тепер на ПК.

Також передбачено AI Mode, який поступово розгортається у світі: він формує розгорнуті відповіді на складні запити та підтримує уточнювальні питання у межах одного діалогу. Додатково доступні фільтри результатів (зображення, відео, новини, товари) і перемикання на темну тему.

Застосунок має статус експериментального та наразі доступний обмеженій кількості користувачів у США з інтерфейсом англійською мовою. Для роботи потрібна Windows 10 або новіша і персональний обліковий запис Google (корпоративні акаунти Workspace поки не підтримуються). Точної дати глобального запуску поки що немає.

