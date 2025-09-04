Відео
Відео

У вересні всі користувачі Android отримають 3 безплатні функції

У вересні всі користувачі Android отримають 3 безплатні функції

Ua ru
Дата публікації: 4 вересня 2025 11:41
Вересневе оновлення Android — які 3 корисні функції отримають користувачі
Смартфон з Android в руках. Фото: Unsplash

Google оголосила вересневе оновлення для смартфонів Android із трьома помітними змінами у спілкуванні та обміні файлами. Окрім цього, з'явилися можливості спільного прослуховування на LE-навушниках і створення власного Android-бота зі селфі або текстового промпту.

Про те, що саме зміниться, пише ZDNET.

Читайте також:

ШІ-інструмент для покращення тексту в Gboard

У віртуальній клавіатурі Gboard з'явився новий інтерфейс із підказками на основі ШІ: можна швидко змінити тон повідомлення (формальніший, виразніший або лаконічний) та виправити орфографію й граматику. Обробка відбувається на пристрої, тож персональні дані залишаються захищеними.

Оновлений Emoji Keyboard (Emoji Kitchen)

Шукати та комбінувати емодзі стало простіше: додано режим перегляду варіантів і нові мікси стікерів для власних комбінацій. У демонстрації Google, наприклад, поєднали метелика з кросівком і отримали "кросівок із крилами". Це не рівень Apple Genmoji, який генерує емодзі за текстовим описом, але все ж дає більше простору для творчості.

Перероблений Quick Share

Передавання файлів, фото й посилань між найближчими пристроями Android (а також Chromebook і ПК з Windows) отримало оновлений вигляд. Тепер можна перемикатися між режимами "Надіслати" і "Отримати", бачити живий прогрес передавання та інші дрібні зручності.

З оновленням з'являється аудіошеринг (зокрема можливість одночасно під'єднати LE-навушники двох користувачів) і інструмент для створення персонального Android-бота — завантажте селфі або опишіть образ текстом.

Розгортання функцій відбувається поступово, якщо оновлення ще не з'явилося на вашому пристрої, воно приїде найближчим часом.

Нагадаємо, керувати смартфоном однією рукою не завжди зручно, особливо коли в другій — пакети чи поручень у транспорті. У системі Android передбачені спеціальні інструменти, які допомагають без напруження дотягнутися до кнопок і навігаційних елементів, роблячи користування смартфоном більш комфортним навіть у русі.

Також ми писали, що вибір браузера на Android не варто робити за інерцією. Хоча Google Chrome встановлений "із коробки" й має захисні функції, зокрема алгоритми ШІ для виявлення загроз, він збирає значно більше персональних даних, ніж очікує більшість користувачів.

Володимир Мололкін - редактор
Автор:
Володимир Мололкін
