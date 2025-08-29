Як керувати смартфоном з Android однією рукою — 3 зручні способи

Смартфон в руці. Фото: Freepik

Керувати смартфоном однією рукою буває незручно, особливо коли тримаєш пакети чи тримаєшся в метро. В Android є кілька вбудованих інструментів, які спрощують дотяг до елементів інтерфейсу без зайвих "акробатичних" рухів.

Одноручна клавіатура (Gboard і Samsung Keyboard)

Якщо у вас встановлено Gboard, можна швидко ввімкнути компактне розташування клавіш під великий палець. Відкрийте будь-яку програму з полем введення, торкніться значка з чотирма квадратами у верхньому лівому куті панелі та оберіть One-handed. Клавіатура зміститься до одного краю, а стрілкою збоку її можна перемкнути на інший бік. Кнопка зі квадратом у нижньому куті дає підлаштувати розмір і позицію, а значок із чотирма стрілками повертає звичайний вигляд.

На смартфонах Samsung у стандартній клавіатурі логіка схожа: натисніть три крапки у правому верхньому куті панелі та виберіть One-handed. Ручної зміни розміру тут немає, але режим працює за тим самим принципом.

Перенесення адресного рядка внизу в Google Chrome

Щоб не тягнутися вгору до смужки з адресою, у Chrome для Android її можна опустити вниз. Затисніть адресний рядок угорі та виберіть "Перемістити адресний рядок униз". Такою самою дією можна повернути її назад угору.

Системний режим "Керування однією рукою"

Окремий одноручний режим є і на Pixel, і на Galaxy. Він зменшує або зсуває інтерфейс донизу, щоб верх екрана був у зоні дотягу.

На Pixel відкрийте "Налаштування" — "Система" — "Жести" — "Режим однієї руки". У налаштуваннях можна обрати, чи опускати весь інтерфейс, чи лише шторку сповіщень. Виклик жестом — короткий свайп униз по нижній жестовій смужці, а вийти можна зворотним свайпом угору або тапом по порожній ділянці вгорі.

На Samsung Galaxy перейдіть у "Налаштування" — "Додаткові можливості" — "Режим однієї руки". Зменшення екрана активується коротким свайпом униз по жестовій смужці, а керувати розміщенням допомагають стрілка збоку та "ручка" вгорі. Вихід — тап поза зменшеною областю або повторний свайп униз.

