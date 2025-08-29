Как управлять смартфоном с Android одной рукой — 3 удобных способа

Смартфон в руке. Фото: Freepik

Управлять смартфоном одной рукой бывает неудобно, особенно когда держишь пакеты или держишься в метро. В Android есть несколько встроенных инструментов, которые упрощают подтягивание к элементам интерфейса без лишних "акробатических" движений.

Об этом пишет Lifehacker.

Реклама

Читайте также:

Одноручная клавиатура (Gboard и Samsung Keyboard)

Если у вас установлен Gboard, можно быстро включить компактное расположение клавиш под большой палец. Откройте любое приложение с полем ввода, коснитесь значка с четырьмя квадратами в верхнем левом углу панели и выберите One-handed. Клавиатура сместится к одному краю, а стрелкой сбоку ее можно переключить на другую сторону. Кнопка с квадратом в нижнем углу дает подстроить размер и позицию, а значок с четырьмя стрелками возвращает обычный вид.

На смартфонах Samsung в стандартной клавиатуре логика похожа: нажмите три точки в правом верхнем углу панели и выберите One-handed. Ручного изменения размера здесь нет, но режим работает по тому же принципу.

Перенос адресной строки внизу в Google Chrome

Чтобы не тянуться вверх к полоске с адресом, в Chrome для Android ее можно опустить вниз. Зажмите адресную строку вверху и выберите "Переместить адресную строку вниз". Таким же действием можно вернуть ее обратно вверх.

Системный режим "Управление одной рукой"

Отдельный одноручный режим есть и на Pixel, и на Galaxy. Он уменьшает или сдвигает интерфейс вниз, чтобы верх экрана был в зоне досягаемости.

На Pixel откройте "Настройки" — "Система" — "Жесты" — "Режим одной руки". В настройках можно выбрать, опускать весь интерфейс или только шторку уведомлений. Вызов жестом — короткий свайп вниз по нижней жестовой полоске, а выйти можно обратным свайпом вверх или тапом по пустому участку вверху.

На Samsung Galaxy перейдите в "Настройки" — "Дополнительные возможности" — "Режим одной руки". Уменьшение экрана активируется коротким свайпом вниз по жестовой полоске, а управлять размещением помогают стрелка сбоку и "ручка" вверху. Выход — тап вне уменьшенной области или повторный свайп вниз.

Напомним, смартфоны определяют геолокацию не только благодаря GPS. В этом процессе участвуют сотовые вышки, Wi-Fi, Bluetooth и даже скрытые фоновые запросы. На iPhone и Android существуют конкретные шаги, которые позволяют найти журналы сохраненных локаций и отключить их при необходимости.

Также мы писали, что открыть обычную веб-страницу в браузере еще не значит заразить смартфон. Современные Android и iOS изолируют сайты в специальных "песочницах", что значительно снижает риски.