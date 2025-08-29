Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Технологии Как упростить управление Android-смартфоном одной рукой

Как упростить управление Android-смартфоном одной рукой

Ua ru
Дата публикации 29 августа 2025 12:32
Как управлять смартфоном с Android одной рукой — 3 удобных способа
Смартфон в руке. Фото: Freepik

Управлять смартфоном одной рукой бывает неудобно, особенно когда держишь пакеты или держишься в метро. В Android есть несколько встроенных инструментов, которые упрощают подтягивание к элементам интерфейса без лишних "акробатических" движений.

Об этом пишет Lifehacker.

Реклама
Читайте также:

Одноручная клавиатура (Gboard и Samsung Keyboard)

Если у вас установлен Gboard, можно быстро включить компактное расположение клавиш под большой палец. Откройте любое приложение с полем ввода, коснитесь значка с четырьмя квадратами в верхнем левом углу панели и выберите One-handed. Клавиатура сместится к одному краю, а стрелкой сбоку ее можно переключить на другую сторону. Кнопка с квадратом в нижнем углу дает подстроить размер и позицию, а значок с четырьмя стрелками возвращает обычный вид.

На смартфонах Samsung в стандартной клавиатуре логика похожа: нажмите три точки в правом верхнем углу панели и выберите One-handed. Ручного изменения размера здесь нет, но режим работает по тому же принципу.

Перенос адресной строки внизу в Google Chrome

Чтобы не тянуться вверх к полоске с адресом, в Chrome для Android ее можно опустить вниз. Зажмите адресную строку вверху и выберите "Переместить адресную строку вниз". Таким же действием можно вернуть ее обратно вверх.

Системный режим "Управление одной рукой"

Отдельный одноручный режим есть и на Pixel, и на Galaxy. Он уменьшает или сдвигает интерфейс вниз, чтобы верх экрана был в зоне досягаемости.

На Pixel откройте "Настройки" — "Система" — "Жесты" — "Режим одной руки". В настройках можно выбрать, опускать весь интерфейс или только шторку уведомлений. Вызов жестом — короткий свайп вниз по нижней жестовой полоске, а выйти можно обратным свайпом вверх или тапом по пустому участку вверху.

На Samsung Galaxy перейдите в "Настройки" — "Дополнительные возможности" — "Режим одной руки". Уменьшение экрана активируется коротким свайпом вниз по жестовой полоске, а управлять размещением помогают стрелка сбоку и "ручка" вверху. Выход — тап вне уменьшенной области или повторный свайп вниз.

Напомним, смартфоны определяют геолокацию не только благодаря GPS. В этом процессе участвуют сотовые вышки, Wi-Fi, Bluetooth и даже скрытые фоновые запросы. На iPhone и Android существуют конкретные шаги, которые позволяют найти журналы сохраненных локаций и отключить их при необходимости.

Также мы писали, что открыть обычную веб-страницу в браузере еще не значит заразить смартфон. Современные Android и iOS изолируют сайты в специальных "песочницах", что значительно снижает риски.

Android телефоны смартфон Samsung пользователи функции
Владимир Мололкин - редактор
Автор:
Владимир Мололкин
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации