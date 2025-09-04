Видео
Главная Технологии В сентябре все пользователи Android получат 3 бесплатные функции

В сентябре все пользователи Android получат 3 бесплатные функции

Ua ru
Дата публикации 4 сентября 2025 11:41
Сентябрьское обновление Android — какие 3 полезные функции получат пользователи
Смартфон с Android в руках. Фото: Unsplash

Google объявила сентябрьское обновление для смартфонов Android с тремя заметными изменениями в общении и обмене файлами. Кроме этого, появились возможности совместного прослушивания на LE-наушниках и создания собственного Android-бота с селфи или текстового промпта.

О том, что именно изменится, пишет ZDNET.

Читайте также:

ИИ-инструмент для улучшения текста в Gboard

В виртуальной клавиатуре Gboard появился новый интерфейс с подсказками на основе ИИ: можно быстро изменить тон сообщения (более формальный, выразительный или лаконичный) и исправить орфографию и грамматику. Обработка происходит на устройстве, поэтому персональные данные остаются защищенными.

Обновленный Emoji Keyboard (Emoji Kitchen)

Искать и комбинировать эмодзи стало проще: добавлен режим просмотра вариантов и новые миксы стикеров для собственных комбинаций. В демонстрации Google, например, соединили бабочку с кроссовком и получили "кроссовок с крыльями". Это не уровень Apple Genmoji, который генерирует эмодзи по текстовому описанию, но все же дает больше простора для творчества.

Переработанный Quick Share

Передача файлов, фото и ссылок между ближайшими устройствами Android (а также Chromebook и ПК с Windows) получила обновленный вид. Теперь можно переключаться между режимами "Отправить" и "Получить", видеть живой прогресс передачи и другие мелкие удобства.

С обновлением появляется аудио-шеринг (в частности возможность одновременно подключить LE-наушники двух пользователей) и инструмент для создания персонального Android-бота — загрузите селфи или опишите образ текстом.

Развертывание функций происходит постепенно, если обновление еще не появилось на вашем устройстве, оно приедет в ближайшее время.

Напомним, управлять смартфоном одной рукой не всегда удобно, особенно когда во второй — пакеты или поручень в транспорте. В системе Android предусмотрены специальные инструменты, которые помогают без напряжения дотянуться до кнопок и навигационных элементов, делая пользование смартфоном более комфортным даже в движении.

Также мы писали, что выбор браузера на Android не стоит делать по инерции. Хотя Google Chrome установлен "из коробки" и имеет защитные функции, в том числе алгоритмы ИИ для обнаружения угроз, он собирает значительно больше персональных данных, чем ожидает большинство пользователей.

Google Android смартфон искусственный интеллект функции обновления
Владимир Мололкин - редактор
Автор:
Владимир Мололкин
