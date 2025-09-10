Google скоро відмовиться від класичного пошуку — що буде натомість

Пошуковий сервіс Google. Фото: Unsplash

Google розглядає можливість замінити стандартну видачу посилань на AI Mode — на це натякнув провідний продакт-менеджер компанії Логан Кілпатрік. Режим поєднує Gemini з пошуком у реальному часі, вже існує як окрема вкладка і отримав власну домашню сторінку, що підсилює ймовірність змін.

Що зміниться й чому це важливо

Режим відповідає розмовно й "прямо на сторінці", замінюючи звичний список посилань зібраною відповіддю. Нині він доступний як окремий розділ у Google Search і має присвячений сайт, що вказує на стратегічний фокус компанії.

Потенційні наслідки для екосистеми величезні: видавці вже скаржилися на спад відвідуваності через AI Overviews, які відповідають на запити без переходу на джерела. Якщо AI Mode стане налаштуванням "за замовчуванням", ці ефекти можуть посилитися.

Віцепрезидент Google Search Роббі Стайн у X заспокоював, що не варто робити далекосяжних висновків, мовляв, компанія лише полегшує доступ до AI Mode для охочих. Водночас формулювання залишає простір для будь-яких майбутніх кроків: останні місяці Google активно виводить свої ШІ-сервіси з Labs на широку аудиторію, AI Overviews та AI Mode стали глобальними, а кількість щомісячних користувачів AI Mode цього літа вимірювалася десятками мільйонів.

Навіть якщо перемикання станеться, спершу зміни можуть бути непомітними: синтезована відповідь займатиме більшу частину сторінки, а посилання відтісняться до бічної панелі. Та у довгій перспективі це означатиме глибшу перебудову того, як інформація циркулює в мережі.

Класичний пошук Google — головний механізм відкриття контенту й джерело доходів для новинних видань, блогів рецептів, незалежних авторів і навіть урядових сервісів. Дослідження вже фіксували негативний вплив ШІ-підсумків на трафік, а перехід на AI Mode як базовий режим лише підсилить тренд.

