Google уникнула поділу Chrome і Android — що вирішив суд у США

Google уникнула найжорсткішого варіанту у знаковій антимонопольній справі: суд відмовився примусово відокремлювати браузер Chrome або ОС Android. Водночас компанію зобов'яжуть ділитися частиною пошукових даних із кваліфікованими конкурентами та обмежать ексклюзивні угоди щодо розповсюдження її сервісів.

Яке рішення ухвалив суд

У судовому поданні у вівторок, 2 вересня, суддя Окружного суду США Аміт Мехта зазначив, що Google не буде зобов'язана відчужувати Chrome, так само суд не включить умовну відчужувальну норму щодо Android у фінальне рішення. Натомість компанії заборонять укладати або підтримувати ексклюзивні контракти, пов'язані з дистрибуцією сервісів на кшталт Chrome, Пошуку Google, Google Assistant та застосунку Gemini. Також Google має надавати певні пошукові дані конкурентам для посилення конкуренції. Частину запропонованих Google заходів суд прийняв.

Суд забороняє домовленості, які вимагають попереднього встановлення Пошуку, Chrome, Assistant або Gemini як умову ліцензування магазину Google Play. Водночас Google дозволено платити партнерам за розміщення своїх сервісів, оскільки повна заборона виплат, йдеться в ухвалі, загрожувала б "суттєвою — у деяких випадках критичною — шкодою" для партнерів, суміжних ринків та споживачів.

Минулої осені Мехта визнав, що Google порушила антимонопольне законодавство у сфері пошуку й діяла як монополіст, щоб утримувати домінування. Під час "ремедійної" фази процесу компанія стверджувала, що пропозиції Мін'юсту зашкодять користувачам і економіці США. Керівниця напряму Chrome Паріса Табріз попереджала, що примусовий продаж Chrome зробив би браузер "блідою тінню" нинішнього продукту та, ймовірно, "небезпечним і застарілим".

Суд окремо зважав на швидке зростання генеративного ШІ. За словами Мехти, генеративний ШІ "змінив хід цієї справи", а ключем до засобів правового захисту стало недопущення перенесення домінування Google у пошуку в простір генеративного ШІ.

Протягом років Google укладала ексклюзивні багатомільярдні угоди з виробниками пристроїв, зокрема з Apple, аби бути пошуком за замовчуванням на смартфонах і в браузерах. На думку суду, це підтримувало домінування шляхом звички користувачів, а не вибору. У своєму рішенні Мехта нагадав, що до 2020 року 95% мобільних пошукових запитів у США проходили через Google.

Аналітики загалом оцінюють підсумок як перемогу для Google, хоча заборона ексклюзивів змусить компанію активніше змагатися за користувачів на тлі конкуренції з OpenAI та Perplexity.

