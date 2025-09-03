Google избежала разделения Chrome и Android — что решил суд в США

Логотип компании Google на фасаде здания. Фото: Unsplash

Google избежала самого жесткого варианта в знаковом антимонопольном деле: суд отказался принудительно отделять браузер Chrome или ОС Android. В то же время компанию обяжут делиться частью поисковых данных с квалифицированными конкурентами и ограничат эксклюзивные соглашения по распространению ее сервисов.

Об этом пишет CNN.

Какое решение принял суд

В судебном представлении во вторник, 2 сентября, судья Окружного суда США Амит Мехта отметил, что Google не будет обязана отчуждать Chrome, так же суд не включит условную отчуждающую норму по Android в финальное решение. Зато компании запретят заключать или поддерживать эксклюзивные контракты, связанные с дистрибуцией сервисов вроде Chrome, Поиска Google, Google Assistant и приложения Gemini. Также Google должен предоставлять определенные поисковые данные конкурентам для усиления конкуренции. Часть предложенных Google мер суд принял.

Суд запрещает договоренности, которые требуют предварительной установки Поиска, Chrome, Assistant или Gemini как условие лицензирования магазина Google Play. В то же время Google разрешено платить партнерам за размещение своих сервисов, поскольку полный запрет выплат, говорится в постановлении, грозил бы "существенным — в некоторых случаях критическим — вредом" для партнеров, смежных рынков и потребителей.

Прошлой осенью Мехта признал, что Google нарушила антимонопольное законодательство в сфере поиска и действовала как монополист, чтобы удерживать доминирование. Во время "ремедийной" фазы процесса компания утверждала, что предложения Минюста навредят пользователям и экономике США. Руководитель направления Chrome Париса Табриз предупреждала, что принудительная продажа Chrome сделала бы браузер "бледной тенью" нынешнего продукта и, вероятно, "опасным и устаревшим".

Суд отдельно учитывал быстрый рост генеративного ИИ. По словам Мехты, генеративный ИИ "изменил ход этого дела", а ключом к средствам правовой защиты стало недопущение переноса доминирования Google в поиске в пространство генеративного ИИ.

В течение лет Google заключала эксклюзивные многомиллиардные соглашения с производителями устройств, в частности с Apple, чтобы быть поиском по умолчанию на смартфонах и в браузерах. По мнению суда, это поддерживало доминирование путем привычки пользователей, а не выбора. В своем решении Мехта напомнил, что к 2020 году 95% мобильных поисковых запросов в США проходили через Google.

Аналитики в целом оценивают итог как победу для Google, хотя запрет эксклюзивов заставит компанию активнее бороться за пользователей на фоне конкуренции с OpenAI и Perplexity.

