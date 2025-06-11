ИИ-резюме в Google уничтожают трафик медиа — как меняется поиск информации

Поисковый сервис Google на экране смартфона. Фото: Unsplash

Google стремительно превращает традиционный поиск в диалоговый "двигатель ответов", и это уже больно бьет по трафику медиа. Чат-боты, способные выдавать готовые резюме без необходимости нажимать на "синие" ссылки, сокращают количество переходов, на которые издатели полагались годами.

Об этом пишет The Wall Street Journal.

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Как ИИ-поиск ударил по изданиям

По данным Similarweb, в течение трех лет органический трафик на HuffPost с десктопов и мобильных устройств уменьшился более чем вдвое, а у Washington Post — почти настолько же. В апреле Business Insider уволил около 21% сотрудников: генеральный директор Барбара Пенг объяснила это экстремальными падениями трафика, неподконтрольными редакции. В том же месяце визиты из поиска на сайты издания упали на 55% по сравнению с апрелем 2022 года.

Николас Томпсон, руководитель The Atlantic, на общем собрании предупредил, что стоит готовиться к почти нулевому трафику из Google и менять бизнес-модель. Его слова подкрепляет статистика: запущенные в прошлом году AI Overviews, которые показывают сводку результатов поиска в верхней части страницы, уже "съели" аудиторию туристических и медицинских советов, обзоров товаров, а прошломесячный запуск AI Mode в США усилит удар, отвечая на запросы в формате чата с минимумом ссылок.

Как работает ИИ-поиск в Google. Фото: скриншот

Издатели начинают говорить о "постпоисковой эре". Издательский дом Washington Post под руководством Уильяма Льюиса "спешно ищет новые источники дохода", в то время как в New York Times доля трафика из поиска упала до 36,5% в апреле 2025 года против почти 44% три года назад. В Wall Street Journal абсолютное количество переходов из Google выросло, но их доля в общем трафике сузилась с 29% до 24%.

Google уверяет, что остается преданным идее "отправлять пользователей в веб", а те, кто все же переходит после AI Overviews, проводят на сайтах больше времени. Компания добавляет, что повышает видимость новостных источников и не показывает ИИ-сводки при запросах об актуальных событиях, хотя материалы с советами или давние статьи могут получать именно такие резюме.

Технологические волны били по медиа не впервые. Сперва интернет подорвала прибыльность печатных изданий, потом соцсети перенаправляли трафик по собственным алгоритмам, а теперь генеративный ИИ меняет сам способ пользования сетью.

"Раньше что-то всегда меняло игру, но теперь именно ИИ станет последней каплей", — говорит Нил Вогель, глава Dotdash Meredith.

Из-за падения поиска медиа еще активнее строят прямые связи с аудиторией:

The Atlantic совершенствует приложение, увеличивает количество печатных номеров и вкладывает в конференции;

Politico и Business Insider делают упор на привлечение читателей.

В то же время издатели защищают авторские права:

New York Times судится с OpenAI и Microsoft и договорилась о лицензии с Amazon;

News Corp, материнская компания WSJ, заключила соглашение с OpenAI и подала иск против Perplexity.

Гонка генеративного ИИ угрожает и самому бизнесу поиска: несмотря на заявления Google о росте запросов на устройствах Apple, представитель последней в суде сообщил, что объем поиска в Safari недавно упал впервые за два десятилетия.

Напомним, Google начала внедрять рекламу в режимах AI Search и AI Overviews для пользователей из США. В компании заявляют, что такие объявления должны помогать людям быстрее находить нужные продукты, сервисы и компании, повышая эффективность поиска.

Также мы писали, что Google презентовала приложение AI Edge Gallery, которое позволяет запускать модели искусственного интеллекта прямо на смартфоне без доступа к интернету. Сейчас приложение уже доступно в Google Play для Android, а вскоре должно появиться и для iOS.