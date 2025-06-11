ШІ-резюме в Google знищують трафік медіа — як змінюється пошук інформації

Пошуковий сервіс Google на екрані смартфона. Фото: Unsplash

Google стрімко перетворює традиційний пошук на діалоговий "двигун відповідей", і це вже боляче б'є по трафіку медіа. Чатботи, здатні видавати готові резюме без потреби натискати на "сині" посилання, скорочують кількість переходів, на які видавці покладалися роками.

Про це пише The Wall Street Journal.

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Як ШІ-пошук вдарив по виданнях

За даними Similarweb, протягом трьох років органічний трафік на HuffPost із десктопів та мобільних пристроїв зменшився більш ніж удвічі, а у Washington Post — майже настільки ж. У квітні Business Insider звільнив приблизно 21% співробітників: генеральна директорка Барбара Пенг пояснила це екстремальними падіннями трафіку, не підконтрольними редакції. Того ж місяця візити з пошуку на сайти видання впали на 55% порівняно з квітнем 2022 року.

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Ніколас Томпсон, керівник The Atlantic, на загальних зборах попередив, що варто готуватися до майже нульового трафіку з Google і змінювати бізнес-модель. Його слова підкріплює статистика: запущені торік AI Overviews, які показують зведення результатів пошуку у верхній частині сторінки, вже "з'їли" аудиторію туристичних та медичних порад, оглядів товарів, а минуломісячний запуск AI Mode у США посилить удар, відповідаючи на запити у форматі чату з мінімумом посилань.

Як працює ШІ-пошук в Google. Фото: скриншот

Видавці починають говорити про "постпошукову еру". Видавничий дім Washington Post під керівництвом Вільяма Льюїса "поспіхом шукає нові джерела доходу", тоді як у New York Times частка трафіку з пошуку впала до 36,5% у квітні 2025 року проти майже 44% три роки тому. У Wall Street Journal абсолютна кількість переходів із Google зросла, та їхня частка в загальному трафіку звузилася з 29% до 24%.

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Google запевняє, що залишається відданим ідеї "відправляти користувачів у веб", а ті, хто все ж переходить після AI Overviews, проводять на сайтах більше часу. Компанія додає, що підвищує видимість новинних джерел і не показує ШІ-зведення при запитах про актуальні події, хоча матеріали з порадами або давні статті можуть отримувати саме такі резюме.

Технологічні хвилі били по медіа не вперше. Спершу інтернет підірвала прибутковість друкованих видань, згодом соцмережі перенаправляли трафік за власними алгоритмами, а тепер генеративний ШІ змінює сам спосіб користування мережею.

"Раніше щось завжди змінювало гру, але тепер саме ШІ стане останньою краплею", — каже Ніл Вогель, очільник Dotdash Meredith.

Через падіння пошуку медіа ще активніше будують прямі зв'язки з аудиторією:

The Atlantic удосконалює застосунок, збільшує кількість друкованих номерів і вкладає у конференції;

Politico й Business Insider роблять наголос на залученні читачів.

Водночас видавці захищають авторські права:

New York Times судиться з OpenAI та Microsoft і домовилася про ліцензію з Amazon;

News Corp, материнська компанія WSJ, уклала угоду з OpenAI й подала позов проти Perplexity.

Перегони генеративного ШІ загрожують й самому бізнесу пошуку: попри заяви Google про зростання запитів на пристроях Apple, представник останньої в суді повідомив, що обсяг пошуку в Safari нещодавно впав уперше за два десятиліття.

Нагадаємо, Google почала впроваджувати рекламу в режимах AI Search і AI Overviews для користувачів зі США. У компанії заявляють, що такі оголошення мають допомагати людям швидше знаходити потрібні продукти, сервіси та компанії, підвищуючи ефективність пошуку.

Також ми писали, що Google презентувала застосунок AI Edge Gallery, який дозволяє запускати моделі штучного інтелекту прямо на смартфоні без доступу до інтернету. Наразі додаток уже доступний у Google Play для Android, а незабаром має з'явитися й для iOS.