Головна Технології Google Перекладач отримав режим ШІ-вчителя в дусі Duolingo

Ua ru
Дата публікації: 28 серпня 2025 10:34
Google Перекладач додає ШІ-уроки й live-переклад у реальному часі — як це працює
Google Translate на екрані смартфона. Фото: кадр з відео/YouTube

Google вбудовує інструменти для вивчення мов на основі ШІ в додаток Google Translate. Нова функція вже розгортається в бета-версії й створює персоналізовані уроки під ваш рівень і мету навчання, а також додає живий переклад розмов у реальному часі.

Про це пише The Verge.

Читайте також:

Як працює режим навчання в Google Translate

У додатку з'явилася кнопка Practice: після натискання можна обрати свій рівень і описати ціль — наприклад, підготуватися до подорожі чи спілкування в побутових ситуаціях. Також доступні готові сценарії для професійних розмов, щоденних взаємодій, спілкування з друзями та родиною тощо.

На старті Translate допомагає англомовним користувачам практикувати іспанську та французьку, а носіям іспанської, французької та португальської — англійську. Після вибору параметрів Gemini-моделі генерують урок під запит: наприклад, для студентів із середнім рівнем іспанської додаток може запропонувати тему про час приймання їжі. Практикуватися можна двома способами: говорити на тему в Translate або слухати діалоги й відмічати знайомі слова.

За словами менеджера продукту Google Метта Шитса, ці вправи щодня відстежують прогрес і допомагають упевненіше спілкуватися іноземною мовою. Підхід нагадує Duolingo, де план уроків також підлаштовується під рівень та цілі користувача.

Окремо Google запустила live-переклад у Translate для двостороннього спілкування, коли співрозмовники не говорять однією мовою. Додаток створює ШІ-транскрипт і аудіопереклад вашої мови й відповіді співрозмовника. На відміну від live-перекладу на Google Pixel 10, у Translate синтезоване аудіо не намагається імітувати ваш голос. У компанії зазначають, що "експериментують із різними варіантами" в цьому напрямку.

Функція live-перекладу вже доступна користувачам у США, Індії та Мексиці й підтримує понад 70 мов, зокрема арабську, французьку, гінді, корейську, іспанську та тамільську.

Нагадаємо, Google посилює правила безпеки для Android: починаючи з 2026 року, на сертифікованих пристроях можна буде інсталювати лише застосунки від підтверджених розробників. Нововведення поширюватиметься на всі варіанти встановлення програм — не тільки з Google Play, а й із будь-яких сторонніх магазинів чи навіть через прямі APK-файли.

Також ми писали, що Google Messages для Android отримав функцію "Видалити для всіх". Вона дозволяє прибрати повідомлення не лише у вас, а й у співрозмовника, якщо ви надіслали текст помилково.

Володимир Мололкін - редактор
Автор:
Володимир Мололкін
