Главная Технологии Google Переводчик получил режим ИИ-учителя в духе Duolingo

Google Переводчик получил режим ИИ-учителя в духе Duolingo

Ua ru
Дата публикации 28 августа 2025 10:34
Google Переводчик добавляет ИИ-уроки и live-перевод в реальном времени — как это работает
Google Translate на экране смартфона. Фото: кадр из видео/YouTube

Google встраивает инструменты для изучения языков на основе ИИ в приложение Google Translate. Новая функция уже разворачивается в бета-версии и создает персонализированные уроки под ваш уровень и цели обучения, а также добавляет живой перевод разговоров в реальном времени.

Об этом пишет The Verge.

Читайте также:

Как работает режим обучения в Google Translate

В приложении появилась кнопка Practice: по нажатию можно выбрать свой уровень и описать цель — например, подготовиться к путешествию или общению в бытовых ситуациях. Также доступны готовые сценарии для профессиональных разговоров, ежедневных взаимодействий, общения с друзьями и семьей и т.д.

На старте Translate помогает англоязычным пользователям практиковать испанский и французский, а носителям испанского, французского и португальского — английский. После выбора параметров Gemini-модели генерируют урок под запрос: например, для студентов со средним уровнем испанского приложение может предложить тему о времени приема пищи. Практиковаться можно двумя способами: говорить на тему в Translate или слушать диалоги и отмечать знакомые слова.

По словам менеджера продукта Google Мэтта Шитса, эти упражнения ежедневно отслеживают прогресс и помогают увереннее общаться на иностранном языке. Подход напоминает Duolingo, где план уроков также подстраивается под уровень и цели пользователя.

Отдельно Google запустила live-перевод в Translate для двустороннего общения, когда собеседники не говорят на одном языке. Приложение создает ИИ-транскрипт и аудиоперевод вашей речи и ответа собеседника. В отличие от live-перевода на Google Pixel 10, в Translate синтезированное аудио не пытается имитировать ваш голос. В компании отмечают, что "экспериментируют с различными вариантами" в этом направлении.

Функция live-перевода уже доступна пользователям в США, Индии и Мексике и поддерживает более 70 языков, в том числе арабский, французский, хинди, корейский, испанский и тамильский.

Напомним, Google ужесточает правила безопасности для Android: начиная с 2026 года, на сертифицированных устройствах можно будет устанавливать только приложения от подтвержденных разработчиков. Нововведение будет распространяться на все варианты установки программ — не только из Google Play, но и из любых сторонних магазинов или даже через прямые APK-файлы.

Также мы писали, что Google Messages для Android получил функцию "Удалить для всех". Она позволяет убрать сообщение не только у вас, но и у собеседника, если вы отправили текст по ошибке.

Google искусственный интеллект обучение перевод Google Gemini Duolingo
Владимир Мололкин - редактор
Автор:
Владимир Мололкин
