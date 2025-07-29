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Головна Технології Google чи Apple Translate — який перекладач точніший

Google чи Apple Translate — який перекладач точніший

Ua ru
Дата публікації: 29 липня 2025 05:12
Google Translate чи Apple Translate — який перекладач краще
Смартфон із перекладачем Google поруч зі смартфоном із перекладачем Apple. Фото: кадр з відео/YouTube

У подорожах і щоденній комунікації перекладач у смартфоні часто рятує ситуацію. Дві найпопулярніші опції — Google Translate та Apple Translate — мають спільний набір базових інструментів, але відрізняються за можливостями.

Про це пише SlashGear.

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Чим відрізняються Google Translate та Apple Translate

Обидві програми, зазвичай вбудовані в Android або iOS, підтримують три основні режими: "Текст", "Розмова" та "Камера". Перший дозволяє ввести або продиктувати фразу для односпрямованого перекладу, у режимі "Розмова" двоє співрозмовників говорять кожен своєю мовою, а застосунок перекладає репліки, а режим "Камери" трансформує написаний на зображенні текст у вибрану мову. Функціонально обидва додатки покривають ці сценарії, однак різняться масштабом підтримки мов та додатковими інструментами.

За кількістю функцій Google Translate має перевагу. Найпомітніше — ширша мовна база: понад 200 мов — від поширених на кшталт французької чи іспанської до регіональних на зразок венеційської (Італія) чи сапотекської (Мексика). Не всі мови доступні в кожному режимі: розмовний переклад охоплює близько 70 мов, а камера — трохи понад 100, однак це все одно значно більше, ніж у конкурента. Для порівняння, Apple Translate працює приблизно з 20 мовами (зокрема німецькою, японською та українською), зате більшість із них підтримуються одразу в усіх трьох режимах.

Ще одна перевага Google — рукописний ввід: замість друку можна намалювати символи на екрані, що зручно для мов із власними писемностями (наприклад, японської чи української), але корисно і для латиниці. Також пропонується офлайн‑переклад для 59 мов (в Apple — приблизно для 19). Додатково є транскрипція: застосунок слухає живу промову (лекцію чи виступ) і в реальному часі виводить перекладений текст, який можна зберегти у вибране.

Що пропонує Apple Translate, чого немає в Google

Попри скромніший перелік мов, Apple Translate має кілька зручних особливостей. У застосунок вбудовано словник: після перекладу з'являється іконка, що відкриває тлумачення слова мовою перекладу з прикладами вживання, словник працює і для фраз — достатньо виділити окреме слово. У режимі розмови доступний Face‑to‑Face: екран ділиться навпіл, тож кожен співрозмовник бачить свій переклад на "своїй" половині. Найцікавіше — системна інтеграція: перекладач iPhone працює не лише всередині програми. Достатньо виділити будь‑який текст у будь‑якому застосунку, обрати "Перекласти" в контекстному меню, задати мову й, за потреби, додати результат у вибране — усе без відкриття Apple Translate.

Обидва інструменти закривають базові сценарії перекладу в тексті, розмові та через камеру. Якщо орієнтуватися суто на кількість функцій і широту мов, Google Translate пропонує більше. Водночас Apple Translate бере інтеграцією в iOS, зручним режимом Face‑to‑Face і вбудованим словником, що підсилюють повсякденне використання.

Нагадаємо, Apple відкрила публічний доступ до бета-версії iOS 26, надавши всім охочим змогу випробувати новий вигляд інтерфейсу Liquid Glass і корисні функції ще до офіційного релізу. Система працює стабільно, тож ризиків для повсякденного використання майже немає.

Також ми писали, що з кожним оновленням Android стає досконалішим, але ці зміни не завжди безболісні. Частину знайомих інструментів Google видаляє або змінює — і це не завжди до вподоби користувачам.

Google Android Apple iOS переклад функції
Володимир Мололкін - редактор
Автор:
Володимир Мололкін
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