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Головна Технології Забуті фішки Android — 5 функцій, які безслідно зникли

Забуті фішки Android — 5 функцій, які безслідно зникли

Ua ru
Дата публікації: 23 липня 2025 16:12
5 функцій Android, які назавжди зникли — що їх замінило та чому
В руках смартфон з Android. Фото: Unsplash

Android із кожним оновленням отримує нові можливості, але при цьому втрачає частину старих — іноді "болючих", іноді майже непомітних для користувачів. Більшість популярних функцій Google вже встигла замінити.

Про це пише SlashGear.

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Одна з найперших "фішок" Android 1.5 Cupcake дозволяла виводити на головний екран контакти, пошту чи інші динамічні дані без відкриття програм. З Android 4 Ice Cream Sandwich цю опцію замінили гнучкіші та привабливіші віджети, тож ідея не зникла, а переродилася у вдосконаленому вигляді.

Android Beam

NFC‑функція, презентована разом з Android 4.0, давала змогу передавати посилання, контакти, а згодом — фото й відео простим дотиком двох пристроїв. З виходом Android 10 Google офіційно згорнула підтримку Beam: аналогічні можливості запропонували сторонні розробники, а сам NFC залишився критично важливим для мобільних платежів.

Підтримка Miracast

У версії Android 4.2 система отримала вбудоване віддзеркалення екрана на телевізори через протокол Miracast. Уже в Android 6 Marshmallow компанія зробила ставку на власний стандарт Chromecast (який згодом еволюціонував у Google TV Streamer), а Miracast лишився доступним лише за допомогою сторонніх рішень.

Віджети на екрані блокування

З'явившись в Android 4.2, віджети показували пошту, повідомлення чи годинник одразу після пробудження смартфона. Через можливі ризики конфіденційності Google прибрала функцію в Android 5 Lollipop, але нині готує її камбек: спершу на Pixel Tablet, а з Android 16 Baklava — і на телефонах, слідом за успіхом аналогічного рішення в iOS 16.

ІЧ-бластер

Нативна підтримка інфрачервоних передавачів з'явилася в Android 4.4 KitKat, та скористатися нею могли лише смартфони з вбудованим ІЧ‑лазером (наприклад, LG G5 чи Samsung Galaxy S6). З поширенням Bluetooth і Wi‑Fi‑керування інтерес до ІЧ‑портів згас, тож Google тихо відмовилася від функції. Сьогодні її активно утримують хіба що деякі моделі Xiaomi.

Нагадаємо, Android має більше прихованих можливостей, ніж здається: у глибинах налаштувань ховаються інструменти, які можуть спростити щоденні завдання. Експерти виокремили п'ять недооцінених функцій, які варто спробувати кожному.

Також ми писали, що навіть найновіший Android-смартфон може втратити швидкість і заряд, якщо в ньому накопичилися непотрібні застосунки. Експерти радять уникати щонайменше трьох типів програм, які шкодять продуктивності.

Google Android телефони технології смартфон функції
Володимир Мололкін - редактор
Автор:
Володимир Мололкін
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