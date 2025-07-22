Спростять ваше життя — 5 прихованих, але корисних функцій Android

Смартфон з Android в руках. Фото: Unsplash

Android приховує набагато більше корисних інструментів, аніж здається на перший погляд. Експерти поділилися п'ятьма недооціненими можливостями, які варто спробувати кожному.

Про це пише Android Authority.

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Google щороку додає десятки нових налаштувань, тож частина з них губиться в глибині меню. Саме тому багато користувачів навіть не здогадуються про опції, здатні заощадити час і захистити приватність. Варто зазначити, що через різні версії Android і фірмові прошивки деякі пункти можуть називатися інакше або взагалі бути недоступними.

Закріплення додатків

Коли потрібно дати знайомому подивитися фото чи пограти, але не хочеться, щоб він рився в особистих листуваннях, виручає закріплення. Функція "пришпилює" обраний застосунок на екрані: щоб вийти з нього, доведеться розблокувати телефон відбитком чи PIN‑кодом.

Щоб увімкнути, перейдіть у "Налаштування" — "Безпека та конфіденційність" — "Додатково" — "Закріплення додатків". Далі відкрийте меню багатозадачності, торкніться іконки потрібної програми й оберіть "Закріпити".

Передавання Wi‑Fi через QR‑код

Довгі, складні паролі — запорука безпеки, але вводити їх вручну незручно. Android дозволяє поділитися мережею за допомогою QR‑коду: "Налаштування" — "Мережа та інтернет" — "Wi-Fi" — оберіть свою мережу — "Поділитися" — гість просто сканує код і миттєво під'єднується.

Журнал сповіщень

Якщо випадково змахнули повідомлення й тепер не впевнені, що там було, перегляньте історію. Потягніть шторку повідомлень і натисніть напис "Немає сповіщень" (або кнопку "Історія"). Якщо список порожній, активуйте перемикач угорі — після цього Android зберігатиме нагадування для перегляду.

Сканер документів камерою

Більше не потрібно вмикати принтер‑сканер: покладіть документ на стіл, запустіть камеру й дочекайтеся опції "Сканувати". Система визначить краї, збереже файл у форматі PDF і завантажить у Google Drive (на Samsung — до Samsung Notes, на інших брендах реалізація може відрізнятися).

Розумне виділення тексту

Довге натискання на номер телефону одразу пропонує дзвінок, адреса — відкривається у Google Maps, дата — додається до Календаря. Android автоматично розпізнає контент на фото і пропонує доречну дію, тож копіювати й вставляти більше не доведеться.

Нагадаємо, навіть найсучасніший Android‑смартфон може сповільнюватися й розряджатися швидше, якщо в ньому гніздяться зайві програми. Експерти виокремлюють три категорії застосунків, яких краще уникати або негайно видалити.

Також ми писали, що попри домінування Chrome серед мобільних браузерів, він часто критикується за "ненажерливість" до батареї та слабкі налаштування приватності. У користувачів Android є з чого вибирати: існують альтернативи, які забезпечують кращий захист даних або економію енергії.