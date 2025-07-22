Упростят вашу жизнь — 5 скрытых, но полезных функций Android

Смартфон с Android в руках. Фото: Unsplash

Android скрывает гораздо больше полезных инструментов, чем кажется на первый взгляд. Эксперты поделились пятью недооцененными возможностями, которые стоит попробовать каждому.

Об этом пишет Android Authority.

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Google ежегодно добавляет десятки новых настроек, поэтому часть из них теряется в глубине меню. Именно поэтому многие пользователи даже не догадываются об опциях, способных сэкономить время и защитить приватность. Стоит отметить, что из-за разных версий Android и фирменных прошивок некоторые пункты могут называться иначе или вообще быть недоступными.

Закрепление приложений

Когда нужно дать знакомому посмотреть фото или поиграть, но не хочется, чтобы он рылся в личных переписках, выручает закрепление. Функция "пришпиливает" выбранное приложение на экране: чтобы выйти из него, придется разблокировать телефон отпечатком или PIN-кодом.

Чтобы включить, перейдите в "Настройки" — "Безопасность и конфиденциальность" — "Дополнительно" — "Закрепление приложений". Далее откройте меню многозадачности, коснитесь иконки нужной программы и выберите "Закрепить".

Передача Wi-Fi через QR-код

Длинные, сложные пароли — залог безопасности, но вводить их вручную неудобно. Android позволяет поделиться сетью с помощью QR-кода: "Настройки" — "Сеть и интернет" — "Wi-Fi" — выберите свою сеть — "Поделиться" — гость просто сканирует код и мгновенно подключается.

Журнал уведомлений

Если случайно смахнули сообщение и теперь не уверены, что там было, просмотрите историю. Потяните шторку уведомлений и нажмите надпись "Нет уведомлений" (или кнопку "История"). Если список пустой, активируйте переключатель вверху — после этого Android будет сохранять напоминания для просмотра.

Сканер документов камерой

Больше не нужно включать принтер-сканер: положите документ на стол, запустите камеру и дождитесь опции "Сканировать". Система определит края, сохранит файл в формате PDF и загрузит в Google Drive (на Samsung — в Samsung Notes, на других брендах реализация может отличаться).

Умное выделение текста

Долгое нажатие на номер телефона сразу предлагает звонок, адрес — открывается в Google Maps, дата — добавляется в Календарь. Android автоматически распознает контент на фото и предлагает уместное действие, поэтому копировать и вставлять больше не придется.

Напомним, даже самый современный Android-смартфон может замедляться и разряжаться быстрее, если в нем гнездятся лишние программы. Эксперты выделяют три категории приложений, которых лучше избегать или немедленно удалить.

Также мы писали, что несмотря на доминирование Chrome среди мобильных браузеров, он часто критикуется за "прожорливость" к батарее и слабые настройки приватности. У пользователей Android есть из чего выбирать: существуют альтернативы, которые обеспечивают лучшую защиту данных или экономию энергии.