Android 16 отримав новий шрифт годинника — як його активувати

На столі смартфон з Android 16. Фото: скриншот/YouTube

Друга тестова збірка Android 16 QPR1 внесла ще одну приховану можливість персоналізації. Тепер годинник на екрані блокування може відображатися шрифтом "Sharp", а не лише "Rounded". Функцію помітили користувачі під час вивчення оновленого редактора шпалер і стилів.

Про це пише Android Authority.

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Минулого місяця Google вже додала повзунок для налаштування вигляду годинника у першій бета-версії QPR1. У другій бета-версії набір видимих опцій не змінився, однак Reddit-користувач als26 виявив прихований перемикач: достатньо тапнути по прев'ю годинника у редакторі "Шпалери та стиль". Система миттєво перемикає шрифт з округленого ("Rounded") на більш "гострий" ("Sharp") та показує тост-сповіщення з можливістю скасувати зміну.

Новий "гострий" шрифт Android 16. Фото: Android Authority

Опція працює лише з типовим "реактивним" годинником, оскільки саме він підтримує динамічне налаштування шрифту. Чи планує Google поширити таку гнучкість на інші стилі циферблата, поки невідомо — компанія не коментує свої подальші плани.

Android 16 QPR1 beta 1 уже пропонує базові інструменти для тонкого налаштування годинника, а нововідкрита функція робить персоналізацію ще глибшою.

Нагадаємо, хоча ринок смартфонів пропонує десятки варіантів, багато користувачів залишаються вірними Android. Їх приваблює ширший вибір пристроїв, гнучкість налаштувань і глибша інтеграція з сервісами Google.

Також ми писали, що закриття програм вручну на Android та iOS — не обов'язкове, а іноді й шкідливе. Мобільні операційні системи давно навчилися самостійно керувати фоновими процесами, тому звичка "зачищати" останні додатки може знижувати автономність.