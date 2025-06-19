Android 16 получил новый шрифт часов — как его активировать

На столе смартфон с Android 16. Фото: скриншот/YouTube

Вторая тестовая сборка Android 16 QPR1 внесла еще одну скрытую возможность персонализации. Теперь часы на экране блокировки могут отображаться шрифтом "Sharp", а не только "Rounded". Функцию заметили пользователи при изучении обновленного редактора обоев и стилей.

Об этом пишет Android Authority.

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В прошлом месяце Google уже добавила ползунок для настройки вида часов в первой бета-версии QPR1. Во второй бета-версии набор видимых опций не изменился, однако Reddit-пользователь als26 обнаружил скрытый переключатель: достаточно тапнуть по превью часов в редакторе "Обои и стиль". Система мгновенно переключает шрифт с округленного ("Rounded") на более "острый" ("Sharp") и показывает тост-уведомление с возможностью отменить изменение.

Новый "острый" шрифт Android 16. Фото: Android Authority

Опция работает только с типичными "реактивными" часами, поскольку именно они поддерживают динамическую настройку шрифта. Планирует ли Google распространить такую гибкость на другие стили циферблата, пока неизвестно — компания не комментирует свои дальнейшие планы.

Android 16 QPR1 beta 1 уже предлагает базовые инструменты для тонкой настройки часов, а новооткрытая функция делает персонализацию еще глубже.

Напомним, хотя рынок смартфонов предлагает десятки вариантов, многие пользователи остаются верными Android. Их привлекает более широкий выбор устройств, гибкость настроек и более глубокая интеграция с сервисами Google.

Также мы писали, что закрытие программ вручную на Android и iOS — не обязательно, а иногда и вредно. Мобильные операционные системы давно научились самостоятельно управлять фоновыми процессами, поэтому привычка "зачищать" последние приложения может снижать автономность.