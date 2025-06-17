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Чи потрібно вручну закривати застосунки на Android та iOS

17 червня 2025 17:22
Володимир Мололкін - редактор
Система впорається краще — чому не варто вручну закривати додатки на Android та iOS
Смартфон в руках. Фото: Unsplash
Володимир Мололкін - редактор

Сучасні Android- і iOS-пристрої самі стежать за запущеними програмами, тому більшості користувачів немає потреби постійно "змітати" їх із каруселі останніх додатків. Ба більше, така звичка може, навпаки, збільшувати витрати ресурсів і пришвидшувати розряд батареї.

Про це пише ITsider.

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Коли користувач залишає програму, вона не продовжує повноцінну роботу у фоні, а переходить у сплячий режим: займає мінімум оперативної пам'яті, майже не навантажує процесор і практично не споживає заряд. У популярних оболонках Android — One UI від Samsung, MagicOS від Honor чи HyperOS від Xiaomi — система за потреби автоматично вивантажує "сплячі" програми, звільняючи місце під важливіші завдання. На iOS цей контроль ще жорсткіший: більшість застосунків просто заморожується, тож ручне закриття не дасть вигоди.

Постійне примусове завершення процесів, навпаки, може зашкодити: під час повторного запуску ОС витратить більше енергії та часу, ніж якби утримувала програму в пам'яті. Лише у виняткових випадках — якщо застосунок завис, працює з помилками або в налаштуваннях "Акумулятор" видно, що він надмірно "тягне" заряд — варто закривати його примусово.

Отже, свайпати всі активні вікна щойно ви виходите з програми — радше шкідлива звичка, ніж корисна. Залиште ці клопоти системі й дайте їй виконувати свою роботу.

Нагадаємо, роз'єм для зарядки — одна з найвразливіших частин смартфона, і навіть незначне забруднення може призвести до проблем із підключенням. Утім, очистити його можна самостійно, якщо діяти обережно та за чітким алгоритмом.

Також ми писали, що звичка заряджати смартфон вночі викликає чимало суперечок. Хтось остерігається перегріву, хтось — зниження ресурсу батареї, але експерти пояснюють, коли така практика справді може нашкодити, а коли — ні.

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