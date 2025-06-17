Система справится лучше — почему не стоит вручную закрывать приложения на Android и iOS

Смартфон в руках. Фото: Unsplash

Современные Android- и iOS-устройства сами следят за запущенными программами, поэтому большинству пользователей нет необходимости постоянно "сметать" их из карусели последних приложений. Более того, такая привычка может, наоборот, увеличивать расход ресурсов и ускорять разряд батареи.

Об этом пишет ITsider.

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Когда пользователь оставляет программу, она не продолжает полноценную работу в фоне, а переходит в спящий режим: занимает минимум оперативной памяти, почти не нагружает процессор и практически не потребляет заряд. В популярных оболочках Android — One UI от Samsung, MagicOS от Honor или HyperOS от Xiaomi — система при необходимости автоматически выгружает "спящие" программы, освобождая место под более важные задачи. На iOS этот контроль еще жестче: большинство приложений просто замораживается, поэтому ручное закрытие не даст выгоды.

Постоянное принудительное завершение процессов, наоборот, может навредить: при повторном запуске ОС потратит больше энергии и времени, чем если бы удерживала программу в памяти. Лишь в исключительных случаях — если приложение зависло, работает с ошибками или в настройках "Аккумулятор" видно, что оно чрезмерно "тянет" заряд — стоит закрывать его принудительно.

Итак, свайпать все активные окна при выходе из приложения — скорее вредная привычка, чем полезная. Оставьте эти хлопоты системе и дайте ей выполнять свою работу.

Напомним, разъем для зарядки — одна из самых уязвимых частей смартфона, и даже незначительное загрязнение может привести к проблемам с подключением. Впрочем, очистить его можно самостоятельно, если действовать осторожно и по четкому алгоритму.

Также мы писали, что привычка заряжать смартфон ночью вызывает немало споров. Кто-то опасается перегрева, кто-то — снижения ресурса батареи, но эксперты объясняют, когда такая практика действительно может навредить, а когда — нет.