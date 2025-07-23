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Главная Технологии Забытые фишки Android — 5 функций, которые бесследно исчезли

Забытые фишки Android — 5 функций, которые бесследно исчезли

Ua ru
Дата публикации 23 июля 2025 16:12
5 функций Android, которые навсегда исчезли — что их заменило и почему
В руках смартфон с Android. Фото: Unsplash

Android с каждым обновлением получает новые возможности, но при этом теряет часть старых — иногда "болезненных", иногда почти незаметных для пользователей. Большинство популярных функций Google уже успела заменить.

Об этом пишет SlashGear.

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Одна из самых первых "фишек" Android 1.5 Cupcake позволяла выводить на главный экран контакты, почту или другие динамические данные без открытия программ. С Android 4 Ice Cream Sandwich эту опцию заменили более гибкие и привлекательные виджеты, поэтому идея не исчезла, а переродилась в усовершенствованном виде.

Android Beam

NFC-функция, представленная вместе с Android 4.0, позволяла передавать ссылки, контакты, а впоследствии — фото и видео простым прикосновением двух устройств. С выходом Android 10 Google официально свернула поддержку Beam: аналогичные возможности предложили сторонние разработчики, а сам NFC остался критически важным для мобильных платежей.

Поддержка Miracast

В версии Android 4.2 система получила встроенное отзеркаливание экрана на телевизоры через протокол Miracast. Уже в Android 6 Marshmallow компания сделала ставку на собственный стандарт Chromecast (который впоследствии эволюционировал в Google TV Streamer), а Miracast остался доступным только с помощью сторонних решений.

Виджеты на экране блокировки

Появившись в Android 4.2, виджеты показывали почту, сообщения или часы сразу после пробуждения смартфона. Из-за возможных рисков конфиденциальности Google убрала функцию в Android 5 Lollipop, но сейчас готовит ее камбэк: сначала на Pixel Tablet, а с Android 16 Baklava — и на телефонах, вслед за успехом аналогичного решения в iOS 16.

ИК-бластер

Нативная поддержка инфракрасных передатчиков появилась в Android 4.4 KitKat, но воспользоваться ею могли только смартфоны со встроенным ИК-лазером (например, LG G5 или Samsung Galaxy S6). С распространением Bluetooth и Wi-Fi-управления интерес к ИК-портам угас, поэтому Google тихо отказалась от функции. Сегодня ее активно удерживают разве что некоторые модели Xiaomi.

Напомним, Android имеет больше скрытых возможностей, чем кажется: в глубинах настроек скрываются инструменты, которые могут упростить ежедневные задачи. Эксперты выделили пять недооцененных функций, которые стоит попробовать каждому.

Также мы писали, что даже самый новый Android-смартфон может потерять скорость и заряд, если в нем накопились ненужные приложения. Эксперты советуют избегать как минимум трех типов программ, которые вредят производительности.

Google Android телефоны технологии смартфон функции
Владимир Мололкин - редактор
Автор:
Владимир Мололкин
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