5 функций Android, которые навсегда исчезли — что их заменило и почему

Забытые фишки Android — 5 функций, которые бесследно исчезли
Android с каждым обновлением получает новые возможности, но при этом теряет часть старых — иногда "болезненных", иногда почти незаметных для пользователей. Большинство популярных функций Google уже успела заменить.
Об этом пишет SlashGear.
Live Folders
Одна из самых первых "фишек" Android 1.5 Cupcake позволяла выводить на главный экран контакты, почту или другие динамические данные без открытия программ. С Android 4 Ice Cream Sandwich эту опцию заменили более гибкие и привлекательные виджеты, поэтому идея не исчезла, а переродилась в усовершенствованном виде.
Android Beam
NFC-функция, представленная вместе с Android 4.0, позволяла передавать ссылки, контакты, а впоследствии — фото и видео простым прикосновением двух устройств. С выходом Android 10 Google официально свернула поддержку Beam: аналогичные возможности предложили сторонние разработчики, а сам NFC остался критически важным для мобильных платежей.
Поддержка Miracast
В версии Android 4.2 система получила встроенное отзеркаливание экрана на телевизоры через протокол Miracast. Уже в Android 6 Marshmallow компания сделала ставку на собственный стандарт Chromecast (который впоследствии эволюционировал в Google TV Streamer), а Miracast остался доступным только с помощью сторонних решений.
Виджеты на экране блокировки
Появившись в Android 4.2, виджеты показывали почту, сообщения или часы сразу после пробуждения смартфона. Из-за возможных рисков конфиденциальности Google убрала функцию в Android 5 Lollipop, но сейчас готовит ее камбэк: сначала на Pixel Tablet, а с Android 16 Baklava — и на телефонах, вслед за успехом аналогичного решения в iOS 16.
ИК-бластер
Нативная поддержка инфракрасных передатчиков появилась в Android 4.4 KitKat, но воспользоваться ею могли только смартфоны со встроенным ИК-лазером (например, LG G5 или Samsung Galaxy S6). С распространением Bluetooth и Wi-Fi-управления интерес к ИК-портам угас, поэтому Google тихо отказалась от функции. Сегодня ее активно удерживают разве что некоторые модели Xiaomi.
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